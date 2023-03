“Vengo llegando del canal”: Kika Silva revela nuevo proyecto que la traerá de vuelta a la televisión

En las últimas horas se confirmó el regreso de Kika Silva a las pantallas de la televisión chilena, donde su más seguro destino será el estelar de talento de Canal 13 “Aquí se baila”.

Fue la propia comunicadora quien aportó las primeras luces luego de publicar en sus historias de Instagram un corto clip donde le contó a sus seguidores que “me van a ver muy luego” en un programa chileno.

El regreso de Kika Silva

“Hola, hola, con muchas Kikas. Vengo llegando del canal, no les voy a decir el nombre del canal, porque todavía no les puedo contar, pero ya pronto espero poder contarles donde me van a ver muy luego”, reveló la confirmada pareja del actor Gonzalo Valenzuela, quien cerró su breve aparición en el clip mostrando a su perro “Gin Silva”.

“Miren quien me está acompañando, miren que guatón me está acompañando a trabajar hoy. El más fiel compañero, lindo precioso, con su pelotita pa’ jugar”, señaló la periodista.

Kika Silva volverá a la TV gracias a su participación en el programa "Aquí se baila". Fuente: Instagram @infama.cl @kikasilvas.

Si bien la mediática no quiso confirmar el nombre del espacio que la traerá de vuelta a la TV, algunos medios dedicados a la farándula chilena como la cuenta de IG de @infama.cl, apuntaron a que la blonda “ya se encuentra ensayando en Canal 13″.

“Kika Silva ya se encuentra ensayando en Canal 13 para intregrarse a ‘Aquí se baila’”, afirmó el portal digital.

“Cómo no voy a estar feliz, estamos muy bien”: Gonzalo Valenzuela confirma amor por Kika Silva

Por fin: aseguran que Gonzalo Valenzuela confirmó su romance con Kika Silva

Y es que tras las últimas eliminaciones de participantes en el estelar conducido por Sergio Lagos -como Lisandra Silva o Paz Bascuñán-, las especulaciones de diversos programas de espectáculos en torno a posibles reemplazos para los descartados ha aumentado, y en ese escenario, el nombre de Kika Silva ha tomado inusitada fuerza.

Y ahora más, luego que la propia involucrada dio las primeras alertas de su retorno a la pantalla.

“No fue por falta de amor”: Kika Silva confirmó quiebre sentimental a raíz de un “tema de salud”