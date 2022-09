“No fue por falta de amor”: Kika Silva confirmó quiebre sentimental a raíz de un “tema de salud”

Radicada desde los confinamientos por covid-19 en Estados Unidos, la vida de Kika Silva alejada de Chile había estado marcada por el aprendizaje del idioma, el trabajo en su fundación y su relación amorosa con el norteamericano Timothy Burton.

Sin embargo, y luego de la entrevista que dio esta semana en la revista Sarah, su casi perfecta vida en territorio estadounidense sufrió un inesperado giro luego que la propia mediática nacional diera cuenta de un golpe muy comentado en sus redes sociales.

La pena de Kika Silva

Su reciente quiebre sentimental con Burton. Una ruptura de la que Silva no había dado luces a sus seguidores de Instagram ni a programas de farándula chilena, pero que quiso explicar en la publicación digital, donde afirmó sentirse acogida.

“Fue una relajada y abierta conversación donde hablé un poco más de lo que por ahora no he contado por acá. Fue una linda jornada donde nos reímos y disfrutamos mucho en los estacionamientos de @espacio.335. Lo más importante siempre es disfrutar lo que hacemos y hacerlo con amor”, señaló la joven en su cuenta de Instagram, donde abrió las puertas a la revelación que realizó en la publicación.

“Acabo de terminar mi relación, de hecho, es algo que no he comentado a pesar de que me lo preguntan harto por redes sociales, también por un tema mayor de salud”, reconoció la joven influencer, quien afirmó que este revés en su situación sentimental “es algo que no ha sido fácil, me ha tocado como aprendizaje”.

Si bien había mantenido en total hermetismo su vida privada con Burton, más allá de las publicaciones que compartía en sus plataformas sociales, Kika dio cuenta del complejo momento por el que transita estos días, y que en sus palabras, no se produjo “por falta de amor”.

“(Viviendo el duelo aún) No con el duelo de la relación, es un tema muy complicado, no terminé por falta de amor. Hay un tema de salud de por medio, y eso es lo que me emociona más que terminar, porque tengo una relación muy linda con él, puedo llamarlo, puedo verlo, puedo hablar con él sin problema”, reconoció Silva.

“Hay un tema de salud de por medio entonces no ha sido fácil y no lo cuento por protegerlo a él y por no exponer su vida, entonces es algo complicado”, finalizó.