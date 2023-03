Gissella Gallardo revela cómo explicó a sus hijos la filtración del video íntimo de Pinilla: “Me llevé toda esa pega sola”

En una reciente entrevista en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, Gissella Gallardo habló abiertamente sobre cómo abordó la filtración del video íntimo de su ex pareja, el exfutbolista chileno Mauricio Pinilla.

Gallardo explicó cómo se encontró con el video mientras estaba en el gimnasio: “Dije: ¿Cómo tapo esto? Para que mis niños no sepan”, recordó. Posteriormente decidió llevarse a sus hijos a México, para protegerlos de la situación.

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos por mantener el video oculto, Gallardo no pudo evitar que sus hijos se enteraran de la existencia del registro. “A mi hija ya le habían llegado las imágenes, estuvo muy mal. Ella no quería hablar con su papá. Los dos chicos no sabían nada”, dijo.

Sin embargo, Gissela no pudo mantener oculto el video por mucho tiempo, y recordó cómo fue que su hijo menor se enteró de la situación pese a sus esfuerzos.

“Habíamos regresado a Chile, estábamos comiendo en un restorán, y el Mauri, que es muy ‘papón’, lo ve en TikTok, junto con otras imágenes”, relató.

“Se pone a llorar y me dice: ‘Mamá explícame’. Yo le respondí: ‘Ella es una influencer, el día de mañana él te va a explicar. Ahora eres muy chico’”, recordó sobre aquel diálogo.

La filtración del video íntimo tuvo un impacto significativo en la familia de Gallardo. Sus hijos tuvieron que asistir al psicólogo y al psiquiatra para lidiar con la situación. “Sufrían crisis de pánico, y tenía que salir a caminar con ellos a las 12 de la noche por el condominio. Entonces me llevé toda esa pega sola”, explicó Gallardo.

La madre de familia también reveló que su ex pareja, Pinilla, no estuvo presente durante este tiempo difícil, “Yo como mamá le reprochaba: ‘Cuidado con quién metes en tu casa’. Ellos estuvieron como un mes y medio sin verlo”, concluyó en la entrevista.

