“La palabra en este país no vale nada”: Mirna Schindler afirma que Canal 13 le aseguró que no la iban a despedir tras su salida del matinal

La periodista Mirna Schindler fue una de las invitadas de anoche en el programa “Podemos hablar”, de CHV, donde reconoció que su abrupta salida de Canal 13 la tomó por sorpresa, ya que al aceptar el proyecto del matinal “Tu día”, del cual fue marginada hace unos meses, se le aseguró que seguiría vinculada a la señal privada.

En el inicio del estelar de Chilevisón fue que la comunicadora explicó su polémica salida del canal controlado por el clan familiar de los Luksic, del cual se fue con un dejo de decepción al no respetarse, a su juicio, la palabra que le dieron de continuar en la estación televisiva.

La aclaración de Mirna Schindler

“Primero quiero aclarar de inmediato. A mí se me convocó para participar y para unirme a un proyecto que iba a ser un programa de actualidad. Y lo quiero dejar súper, súper claro, porque cuando te dicen matinal mucha gente, con razón, va a decir: ‘Pero qué tiene que ver Mirna Schindler con un matinal’”, reconoció la periodista.

“Yo no me habría ido a un matinal, no tengo nada en contra de quienes conducen matinales, lo que pasa es que no es mi perfil. Yo no soy una show-woman, yo no soy entretenida, mi perfil va por el lado de la información, de la credibilidad, etcétera. De los valores que para cualquier periodista que ha hecho periodismo de prensa son súper importantes”, insistió la profesional, quien por estos días se mantiene en litigio judicial con Canal 13.

Mirna Schindler. Fuente: Chilevisión.

“Me voy en ese sentido, y aprovecho ahora que te estoy hablando (a Jean Philippe Cretton) de estos valores. Los estudios encargados por el canal precisamente mostraban esto. Mostraban que de todos los matinales, tenía los más altos índices de credibilidad y de información, no lo estoy diciendo yo, están en los estudios que el canal reconoce que tiene, por cierto. Entonces, me voy en esa dirección, dejo todo, porque se me asegura que esto es un proyecto que a lo menos va a durar dos años”, prosiguió Schindler, que por ese motivo decidió dejar todos sus demás proyectos laborales para dedicarse un ciento por ciento al matinal.

“Entonces, tú comprenderás que si yo dejo todo, que además no era compatible de seguir en otras actividades, porque cualquiera que ha estado cinco horas al aire, en un matinal, sabe lo desgastador que es, lo masacrante que es, terrible, no era posible. Y además porque yo soy súper responsable con lo que hago, entonces, me gusta hacer bien mi pega. Por lo tanto, mal podría hacerla a medias, no. Y por lo tanto, me fui con todo”, dijo.

Falta a la palabra

“Y cuando esto ocurre, la verdad, es que lo primero que me pasa es ‘¿por qué?’. O sea, no la salida del matinal, yo entiendo que rápidamente muta a matinal, y por cierto que yo ahí no soy la persona. Yo era para un programa de actualidad. Pero la pregunta que uno se hace es ‘¿por qué echarme del canal?’. O sea, porqué no darme una oportunidad en prensa, porque te digo, si yo tenía tan buenas notas, te vuelvo a decir qué mejor nota para un periodista que estés rankeado si son los dos atributos más importantes para un periodista que hace lo que yo hago, entonces, eso me parece brutal” , se lamentó la figura televisiva, a quien le sorprendió que de un día a otro se le desvinculara del canal.

“Me toma de sorpresa esto porque a mí se me dijo que no me iban a despedir. Yo estaba feliz. ¿Sabes? Yo decía ‘qué rico ya no tener que estar asumiendo el costo, echándome al hombro, el programa’. No, te digo, yo no tenía ningún problema en que llegaran los que llegaron, etcétera. No, no, ese no era el punto. Pero si a ti te dicen que no te van a echar. ¿Cómo entiendes que te echen?”, expuso.