¡La ‘Pascalmanía’ no tiene límites!: Cuenta de TikTok publica los looks que usa el actor todos los días

La popularidad del actor chileno Pedro Pascal parece no tener límites. Su presencia en todas partes ha generado una verdadera obsesión entre sus seguidores. Además de protagonizar importantes producciones como The Last of Us y The Mandalorian, el actor ha cautivado a sus fans con su estilo único y su carisma en las redes sociales.

Una de las cuentas más destacadas que sigue los pasos de Pedro Pascal en TikTok es la de The Film Filez, una joven británica de 26 años que se describe a sí misma como adicta a las series y películas. La cuenta publica diariamente los looks que el actor utiliza cada día, sin falta, así como también imágenes que deleitan a sus fans.

El material que The Film Filez ha compartido en las últimas semanas ha sido posible gracias a que Pedro Pascal ha sido el centro de atención de los paparazzi. La cuenta ha aprovechado este interés mediático para brindar a su público lo que desea: contenido exclusivo de su estrella favorita.