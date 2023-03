“Aquí me van a hacer chupete”: Diego Urrutia reveló las insólitas propuestas que ha recibido luego de su éxito en el Festival de Viña

Aunque fue la última contratación para el Festival de Viña del Mar, donde llegó inesperadamente luego de la deserción del actor Daniel Alcaino, quien descartó presentar a su personaje de Yerko Puchento en una jornada marcada por un público juvenil, la rutina del comediante Diego Urrutia fue una de las que arrasó en la Quinta Vergara.

Una presentación que en menos de un mes le ganó poco más de un millón 300 mil seguidores nuevos en sus plataformas sociales y sorpresivas e inusuales propuestas subidas de tono, que el humorista reveló este fin de semana en sus historias de Instagram.

Las insólitas propuestas a Diego Urrutia

“Lo que me llega al correo (...) aquí me van a hacer chupete. Por eso iré, jajajá”, publicó Urrutia en la red social donde dejó en evidencia las particulares peticiones.

“Hola, buenas tardes, yo sé que lo más probable es que no hagas este tipo de servicios, pero quería saber cuánto me cobrarías por estar una noche contigo. No quiero sexo, sólo dormir contigo y sentir tu olorcito. Quedo atento”; o “Hola Diego. ¿Cómo estás? Te escribo porque tengo una despedida de una amiga y son 90% mujeres. Me encantaría tenerte de sorpresa y que nos hagas pasar un buen rato. Es el lunes 27 de marzo, a las 21:00 horas aproximadas. ¿Cuánto cobrarías? seremos tipo 12 personas y es en un departamento”, que provocaron la entusiasta reacción del standupero.

Nunca la he hecho de nuevo (su rutina en la Quinta Vergara) porque la gente la vio. Tres días después de Viña tuve shows e hice algo nuevo contando un poco las infidencias del Festival, como cuando conocí a Fabricio, el bailarín de axé, en un baño y se cambió de ropa. — Diego Urrutia

“Mi realidad posterior al Festival de Viña ha sido intensa, de poco descanso y mucho trabajo. Todo es nuevo, me río de lo que sucede porque pareciera que no fuera real”, contó Urrutia en conversación con lun.com, medio de alcance nacional donde el humorista reconoció lo “difícil” que ha sido “llevar la misma vida de siempre”.

“He tratado de llevar la misma vida de siempre, pero obviamente es difícil mantenerse después de lo que pasó. Si antes tenía shows en bares todos los fines de semana, ahora tengo en casinos todas las semanas”, reconoce Diego.

Efecto Festival de Viña del Mar

“En marzo ya tenía shows listos antes de ir a Viña porque básicamente no sabía que iría. También salieron más shows entre medio en universidades, por ejemplo. Y mis seguidores aumentaron un montón. Creo que fui el comediante del Festival que subió más sus seguidores. Antes de Viña tenía 300 mil seguidores en Instagram y ahora vamos en más de 930 mil (a la fecha son 939.369 y subiendo), y en TikTok (ambas cuentas @diegourrutiabarra) tenía 400 mil y llegamos al millón 100 mil. Estoy feliz con eso”, aseguró el humorista, quien ya tiene en mente qué hará con sus inesperadas ganacias gracias a su presentación en Viña.

“Me quiero comprar un departamento. Era mi meta de este año o principios del próximo, pero gracias a Viña lo más probable es que sea antes. Tengo que asesorarme, eso sí, y me da lata. Es que soy flojo (...) yo creo que en Providencia, en barrio Italia, cerca de donde están los locales de stand up para irme caminando. Como soy del sur, camino harto. Yo soy de Temuco y me vine a vivir a Santiago en agosto del año pasado”, contó Urrutia, quien luego de su éxito en la Quinta Vergara “nunca” más repitió su elogiada rutina en sus demás presentaciones.

“Nunca la he hecho de nuevo porque la gente la vio. Tres días después de Viña tuve shows e hice algo nuevo contando un poco las infidencias del Festival, como cuando conocí a Fabricio, el bailarín de axé, en un baño y se cambió de ropa. De repente dejo que la gente me pregunte y voy respondiendo. Y además tenía unas rutinas antiguas que he ido desempolvando para hacer una rutina nueva de 50 minutos a una hora”, comenta el standupero, quien asume su nuevo estatus de comediante top en el país.

“Bueno, sí, igual suben las tarifas y me da risa porque los shows de marzo los tenía agendados desde antes y las entradas estaban baratas, entonces le digo al público ‘que tienen suerte ustedes, compraron en verde’. Antes, las entradas para mis shows estaban a ocho mil pesos. Ahora pueden llegar hasta 14 mil pesos. Y en los eventos para municipalidades y universidades hay una tarifa fija que ha aumentado igual que los seguidores: casi el triple”, finalizó.