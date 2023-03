“Era muy mal visto”: Álvaro Rudolphy recordó el maltrato que recibió del gremio al optar por una carrera en TV

Álvaro Rudolphy será el próximo entrevistado de Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú”, estelar de Canal 13 donde el actor ofrecerá este domingo revelaciones desconocidas de sus inicios en la actuación y el maltrato que recibió de parte del gremio luego de decidirse por iniciar una carrera televisiva en las producciones dramáticas de ficción.

Junto a esa revelación, el otrora jurado de “El retador” volverá a contar de uno de los episodios más traumáticos de su vida, cuando a los 10 años fue atropellado por un microbus y debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente estuvo muy cerca de perder una pierna.

El accidente de Álvaro Rudolphy

“Me atropelló una micro cuando tenía 10 años y me sacó la pierna (...) o sea, me pegó acá (mostró su pierna derecha), me quebró el fémur y se me salió el hueso por acá”, recordó el rostro que ha dado vida a varios de los más recordados personajes de producciones nacionales, como Armando Quiroga, en “Perdona Nuestros Pecados” (Mega); Julián García, en “Alguien te mira” (TVN); o Pedro “Pelluco” Solís y Rodolfo Ruttenmayer, en “Amores de Mercado” (TVN).

Ante la evidente sorpresa e incredulidad de Cárcamo (“¿cómo que te sacó la pierna? ¡Cómo! ¡Te iban a cortar la pierna!”, preguntó), Rudolphy reconoció que luego de ese accidente, que lo mantuvo varios meses hospitalizado, los doctores evaluaron amputarle la pierna. “Me iban a cortar la pata”, afirmó.

Respecto de su carrera en la TV, el actor de 64 años recordó también los malos comentarios que recibió de sus pares al optar por las producciones televisivas más que las obras teatrales en sus inicios.

Las críticas a Álvaro Rudolphy

“Era muy mal visto hacer televisión. Los actores que hacían eso eran unos vendidos al sistema, unos parias detestables”, enfatizó el actor, quien reconoció que la teleserie que más disfrutó al grabar fue “Somos los Carmonas”, comedia de TVN donde interpretó a uno de los protagonistas: Facundo Carmona.

Otros de los temas que abordará Rudolphy en el programa de Canal 13 será su actual vida familiar, muy alejada de sus deseos de juventud, en los cuales era un defensor de la soltería.