Jordi Castell revela su creativo sistema de ahorro: “Me robo plata mía”

Jordi Castell contó su inusual, pero efectivo sistema de ahorro. En una reciente aparición en el programa de televisión “Tal Cual”, Jordi compartió cómo a lo largo de su carrera ha logrado ahorrar dinero sin necesidad de hacer grandes sacrificios.

“Hay algo que yo he hecho siempre, y es que siempre me robo plata. Me robo plata mía”, dijo, ante la sorpresa de Viñuela y Maldonado.

Luego, continúo explicando su método. Cada vez que recibe ingresos, él separa una parte para ahorrar. “Recibo 10, saco 2, y los guardo en un cajón y hago como que no existen”, explicó. Además, para asegurarse de no gastar el dinero ahorrado, lo convierte a dólares y lo esconde en un lugar secreto. “Voy al cajero, saco plata y la cambio a dólares, cosa de no poder gastarla, y los voy guardando donde nadie podría saber dónde están”, dijo Jordi.

Jordi Castell Jordi Castell en programa "Tal Cual". Captura de pantalla

Una vez que tiene suficientes dólares, los deposita en una cuenta a plazo fijo para que generen intereses. “Auto robarme plata es el mejor ejercicio de ahorro que he podido hacer”, agregó.

El fotógrafo también mencionó que cuando tiene ingresos extras, los deposita directamente en su cuenta de ahorro sin gastarlos. “Hago cuenta que no la gané, y se va todo a depósito a plazo”, dijo.

A pesar de su sistema de ahorro, Jordi no se priva de algunos lujos. Según él, el objetivo de su ahorro es precisamente poder darse ciertos gustos, como viajar y conocer otras culturas. “La inversión que he hecho es ahorrar para darme estos gustos”, explicó. “Creo que cuando te transportas más que físicamente a un lugar, en la cabeza es tanta la creatividad, lo que uno aprende, que cuando visitas otras culturas, vuelves con otra impronta para relacionarte con la gente”.