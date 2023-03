“Levántate antes poh”: El furioso descargo de JC Rodríguez tras justificación de diputado sobre sus atrasos en el Congreso

El diputado Gaspar Rivas (PDG) desató la furia de Julio César Rodríguez tras intentar justificar todos sus atrasos a las sesiones del Congreso.

Todo comenzó con el reportaje realizado por CHV Noticias, en donde dan a conocer que el parlamentario sería uno de los más imputales y aseguró que a raíz de algunos episodios causados por su diagnóstico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

“(El TOC) hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar. Me refiero, sobre todo, al iniciar la jornada. En el momento en el que yo me levanto hasta que estoy listo pasa una buena cantidad de tiempo en el que estoy haciendo distintos rituales: limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj, el cable de cargado del celular… y todo eso me consume tiempo cuando yo per se soy muy lento”, sostuvo el diputado.

JC disparó sin filtro

Al escuchar tales declaraciones y otras expuestas por otros parlamentarios, Julio César decidió arremeter con todo en contra de ellos tras las falsas justificaciones y las mentiras.

“Tú no podís decir ‘mira, venía de tal lado’ y no venías de tal lado; ‘sabes que andaba haciendo esto’ y no estabas haciendo esto; ‘sabes que tengo que estudiar tal ley’, bueno, estúdiatela antes, poh, hombre”, comenzó su descargo..

Posteriormente, apuntó directamente al diputado del PDG: “La cuña de Gaspar Rivas es una cuestión que ya no... si el hombre tiene problemas, bueno, lo entendemos, somos empáticos, pero levántate antes, poh”.

“Más encima, todos los chilenos tenemos que hacernos cargos de un problema particular de una persona. Él tiene un problema, ojalá lo trabaje y lo soluciones, somos empáticos; pero levántese antes. Si se demora una hora en limpiar el celular, el cable del cargador, levántese una hora antes”, aseguró.

“Siendo empático con él porque tiene que ser jodido tener TOC, pero oye de verdad levántate antes poh”, finalizó.