El sueño cumplido de Carlos Caszely a un año de enviudar : “Me sirve para distraerme”

Después de 13 meses de la partida de su esposa, María de los Ángeles Guerra, el exfutbolista chileno, Carlos Caszely, cumplió un sueño al adquirir el auto que siempre quiso tener, un Ford Falcon Futura del año 1970. Según Caszely, este proyecto lo tiene muy contento. “Me sirve para distraerme, a pesar de que tenga días en que estoy muy nublado”, señaló.

[ Carlos Caszely a casi un año de la muerte de su esposa: “El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco la cabeza” ]

El ‘Chino’ ha confesado que aún no ha logrado superar la pérdida de su esposa, y este auto le ayuda a mantener la mente ocupada. Caszely ha tenido varios autos clásicos a lo largo de su vida, pero siempre quiso tener este modelo en particular.

Caszely relató que la historia detrás de la adquisición de este auto es muy emotiva. “Es una historia bien bonita. Un compañero de la universidad, Reinaldo Véjar, era propietario del Falcon y en el grupo que tenemos nos mandaba fotos y todo eso. Así que le dije que cuando decidiera venderlo me tenía que avisar”, partió contando el ‘Chino’.

[ Te podría interesar: “No me habló más”: Carlos Caszely reveló desaire de Rodrigo Villegas tras presentarse en Viña ]

En enero pasado, su amigo le ofreció el auto, y sin pensarlo dos veces, Caszely viajó a la octava región a buscarlo. A pesar de que el auto tiene algunos detalles que deben ser arreglados, como unos rayones y topones, y la empaquetadura del motor debe ser cambiada, Caszely se muestra motivado por la oportunidad de hacerlo por sí mismo.

El exfutbolista utiliza su auto clásico unas dos o tres veces a la semana y lo considera muy entretenido. “Ocupo el auto unas dos o tres veces a la semana. Cuando vengo al departamento, me doy una vuelta para acá y salgo con él. Como no tiene dirección hidráulica, sino mecánica, cuesta mucho estacionarlo, así que no tengo para qué ir al gimnasio con toda la fuerza que hago”, comentó.

Además señaló que “Es entretenido ocuparlo. Me han dicho que por qué no le cambio la dirección, pero no, así perdería toda la gracia. Hay que dejarlo como está no más”.