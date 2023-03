“No sé cuál va a ser la evaluación que haga Carolina Tohá”: Neme llama al Gobierno a pronunciarse tras demolición de ‘narco casas’ en La Florida

La mañana de este miércoles, se llevó a cabo un intenso operativo en la comuna de La Florida para demoler una vivienda supuestamente relacionada con el narcotráfico.

El polémico procedimiento fue llevado a cabo en la población Los Quillayes, en donde entre piedrazos y balazos tuvo que actuar el alcalde Rodolfo Carter en conjunto con Carabineros.

A raíz de esta violenta situación, el conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, realizó un fuerte descargo por el impacto político que tendrá en nuestro país.

“Aunque no nos guste, pone al ministerio del Interior en una posición súper difícil. Porque el ministerio de Interior va a tener que opinar sobre un comportamiento, sobre una idea, sobre una planificación, que hace un alcalde y que le correspondía eventualmente a Interior. Entonces, es muy delicado”, partió asegurando el comunicador.

“Yo de verdad no sé qué pensar. No sé cuál va a ser la evaluación que haga Carolina Tohá de esto. Pero, ¿qué va a decir? ‘Sí, valoramos el gesto de Carter’, ‘no, el gobierno en realidad no está en esa línea, creo que esto es efectista’”, se preguntó el periodista.

El gobierno paralelo de Carter

Asimismo, Neme se refirió sobre las atribuciones que ha tomado Carter con respecto a las demoliciones, puesto que no es primera que lo hace y son iniciativas de su municipio, no del Gobierno.

“Acá tenemos un operativo, un despliegue no menor… Es como un gobierno paralelo (…) La república independiente de La Florida. O sea, lo que quiero decir es que el gobierno tiene que en un breve plazo decir algo de esto. Para bien, para mal, cada uno juzgará”, comentó.

En la misma línea, el comunicador asegura que el Gobierno se encuentra en una compleja posición y que se deben pronunciar lo más pronto posible.

“Yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la conducta del alcalde. Lo que estoy diciendo, es que este operativo es de una magnitud muy distinta a lo que habíamos visto. Y obviamente hace un punto político. Y obviamente empuja a Interior a decir algo”, sostuvo.