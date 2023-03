Un turrón de amor: Ignacia Michelson revela que ama a Marcianeke porque “está tan loco, solo loco por mí”

Ignacia Michelson y Marcianeke al parecer pasan por su mejor momento. Luego idas y vueltas en su relación, ya hace un par de meses se han visto estables y acompañándose en cada paso.

La exchica reality subió una fotografía con el cantante urbano, en donde hace la tremenda declaración de amor. “Yes, I just love him ‘cause he’s so crazyJust crazy about me”, es decir, “Sí, lo amo porque está tan loco, solo loco por mí”.

Matías Muñoz juguetón le responde: “K nos vemos lindos”.

Reacciones en redes

En la publicación, sus seguidores coinciden en que Marcianeke luce mucho mejor desde que está con la influencer. “Es mi idea o marcianeke está más encachao’ ? Buena mano.la.michelleeee jejeje”; “Poneleee marcianekeeee 👏👏🔥🔥 una vez q le toque al puebloooo !!!!!”; “Pucha que le hiciste bien nachita al Matías, me encantan juntos”, dicen algunos de los comentarios.