“Facturando hasta con un posible diagnóstico”: Gala Caldirola divide a los cibernautas tras publicar video haciéndose la mamografía

Durante la jornada del jueves 23 de marzo Gala Caldirola preocupó a sus seguidores luego de publicar un video realizándose exámenes mamarios en un centro médido en Cancún, México.

“Hoy decido compartir algo por lo que estoy pasando hace un tiempo, porque creo que puede ser una toma de conciencia a muchas mujeres jóvenes que como yo. Quizás piensan que nada puede pasar. Pero puede pasar y si no te das cuenta a tiempo se puede convertir en un infierno”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

“De esta manera, de a poco, expresó lo que realmente está viviendo por estos días: “La importancia de hacerse regularmente la inspección mamaria. No solo con la eco mamaria, también con la mamografia. Pues hay problemas que no se ven a través de una Eco. Como fue mi caso”.

“Aprovecho de hablaros de un centro que se encuentra en México , que por si no sabían tienen algunas de las máquinas más avanzadas en #sudamérica , este centro es @udocancun. Una de las razones por las que me fui de viaje es esta. Estoy muy agradecida por que las pruebas que me hicieron allí serán clave para mi diagnóstico”, expuso.

Reacción en las redes

Estas palabras no le cayeron bien a todos los usuarios de las redes sociales, quienes se tomaron el mensaje solo como publicidad. Asimismo, aseguraron que no era necesario ir hasta el otro extremo del continente para realizar una mamografía.

“Honestamente, creo que alguien que realmente está viviendo algo tan terrible como un cáncer, jamás se le ocurría grabarse con tremenda sonrisa ni mucho menos hacerle propaganda a un centro de salud. Mucho menos victimizarse cuando aún ni siquiera tienes un diagnóstico como aquí se menciona”.

Por otra parte, también hubieron algunas cibernautas que la defendieron de la mala onda y aseguraron que era positivo que Gala incentivara a las mujeres para realizarse el examen a tiempo.

