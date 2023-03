“He tenido días malos, miedos...”: Gala Caldirola preocupa al revelar que examen mamario le salió dudoso

Durante esta tarde, la modelo Gala Caldirola lanzó una tremenda revelación en su Instagram personal, y es que lejos de los rumores que la relacionan con personajes de la farándula chilena, ella dio a entender que lo que menos le preocupa en estos momentos es tener pareja.

Resulta que la exchica reality no lo está pasando bien, porque todo el tiempo en que se ha encontrado algo desparecida de los medios tendría que ver con una preocupante noticias. A pesar de su juventud, en un examen mamario sus exámenes salieron dudosos y aún se encuentra tras un diagnóstico definitivo.

“Si pudiéramos ver en el corazón de cada persona y entender que es lo que está viviendo y cuales son sus sentimiento. Se acabarían las guerras , la intención de dañar y se sumarían las ganas de entregar paz y energía positiva”, escribió para introducir el tema que iba a contar.

Luego comenzó a revelar su verdad: “Hoy decido compartir algo por lo que estoy pasando hace un tiempo, porque creo que puede ser una toma de conciencia a muchas mujeres jóvenes que como yo. Quizás piensan que nada puede pasar. Pero puede pasar y si no te das cuenta a tiempo se puede convertir en un infierno”.

De esta manera, de a poco, expresó lo que realmente está viviendo por estos días: “La importancia de hacerse regularmente la inspección mamaria. No solo con la eco mamaria, también con la mamografia. Pues hay problemas que no se ven a través de una Eco. Como fue mi caso”.

“Arovecho de hablaros de un centro que se encuentra en Mexico , que por si no sabían tienen algunas de las máquinas más avanzadas en #sudamerica , este centro es @udocancun. Una de las razones por las que me fui de viaje es esta. Estoy muy agradecida por que las pruebas que me hicieron allí serán clave para mi diagnóstico”, aseguró.

“Sigo a la espera de saber cuál es próximo paso, todavía no hay nada claro y lo reconozco, he tenido dias malos, miedos. Pero trato de irme a dormir con pensamientos positivos, ya saben que la actitud puede sanar o enfermar. Hermosa que lees esto, cuídate y no te dejes pasar! No cuesta nada hacerte una revisión anual”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: Gala Caldirola golpea la mesa y manda mensajes a envidiosos: “Tú sigue brillando aunque le moleste a los que viven en la oscuridad” ]