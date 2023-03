Se pegará el show: Jajá Calderón sacará partido a golpiza maletera de Claudio Reyes

“El comediante no llora, factura...”, escribió Jajá Calderón en Twitter promocionando su próximo show humorístico, haciendo alusión a la triste golpiza que recibió de parte de su colega Claudio Reyes, cuando compartían en una reunión de camaradería en un restaurante.

“Hagamos el humor no la guerra”, reza el slogan del evento agendado para el miércoles 29 de marzo en el restaurante Sushi Kato de Maipú, previo pago de una entrada de siete mil pesos.

En el afiche, figura él con los brazos abierto y dos guantes de box rojos, en recuerdo a la pelea donde salió machucado, supuestamente, por imitar al Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el mismo Reyes desmintió que ese fue el motivo de la agresión, agregando que solo fueron un par de palmadas, aunque le picaban las manos por pegarle “unos combos en el hocico” dijo en el canal de Youtube Facho Cola.

Fin al comunicado. pic.twitter.com/hrPT0duAHy — jajalderon (@jajalderon) March 24, 2023

La golpiza de Reyes a Jajá Calderón

Fue el pasado 10 de marzo cuando Óscar Gangas, quien estuvo presente en la pelea, contó en el programa “Sígueme y te sigo” como fueron los hechos.

“Claudio Reyes agredió sin motivo aparente a Jajá Calderón. Nosotros quedamos choqueados, ‘¡soy el huaso más fome, la que te parió, llevas media hora hablando del presidente payaso!”, le dijo”, partió relatando Óscar.

“Había 15 personas testigos aproximadamente, yo lo vi (Claudio Reyes) descolocarse, no sé si Badulaque tiene diabetes, baja presión o se le cruzaron los cables, pero se desencajó violentamente, quedamos todos parados”, aseguró Gangas.

Además, juró que no encuentra explicación a los dos combos que Claudio le dio a Jajá, porque “ellos estaban de extremo a extremo de la mesa. Le pegó un charchazo y nosotros pensamos que era una actuación. Le pegó como un cachamal y después dos combos, uno en el ojo”, relató preocupado el humorista.

“Nadie alcanzó a reaccionar, solo atinamos a agarrar a Badulaque para que no creciera la gresca. Fue muy sorpresivo pensamos que era parte de una dinámica, de una broma. Yo veo que el señor Badulaque necesita tratamiento, tiene algo como esquizoide, no es normal”, dijo Gangas.

También le preguntaron si estaban pasados de copas y el humorista testigo aseguró que “no, no estábamos tomando. Claudio Reyes no bebe, Gigi Martín no bebe y yo menos. No fue una pelea de borrachos”, aseguró.

Luego detalló qué ocurrió tras la pelea donde se dedicaron a consolar a Jajá, porque efectivamente “se puso a llorar afuera. nadie se lo esperaba”.