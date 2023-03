“Lejos de la realidad”: Rafael Araneda desmiente testimonio de lanza internacional que lo vinculó a juicio del “Caso Relojes”

Rafael Araneda desmintió tajantemente estar vinculado al “Caso Relojes Vip”, en el que este fin de semana se vio involucrado luego que un reportaje de interferencia.cl lo nombrara entre un grupo de famosas figuras mediáticas que, eventualmente, habrían adquirido productos en la red de tráfico de joyas y relojes robados, y reducidos en todo el mundo.

Fue en un testimonio dado por un lanza internacional en el juicio que sigue el Ministerio Público en contra de la red de traficantes de joyas y relojes, que el nombre del animador apareció entre otros conocidos deportistas, como los retirados futbolistas profesionales, Esteban Paredes, Johnny Herrera y Jaime Valdés; y el extenista Marcelo Ríos.

La defensa de Rafael Araneda

“Todas las joyas de las que hablo son robadas en el extranjero y traídas a Chile, las cuales una vez acá se las vendemos a distintas personas (...) Estrella (Dinamarca, una de las principales vendedoras de joyas robadas en el caso), me consta, les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas. Entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja Parived; Marcelo Ríos, el tenista; Rafael Araneda, el animador; Esteban Paredes, el jugador de fútbol; Johnny Herrera, también jugador de fútbol; y Jaime Valdés, también jugador de fútbol (sic)”, es parte del testimonio que el lanza detenido, indica el medido digital, entregó al fiscal Eduardo Baeza.

Si bien reconoció no haber tenido ningún trato directo con los famosos nombrados, el testigo aseguró que “al día de hoy algunas de esas personas aún tienen joyas o relojes robados en su poder”.

Tras conocer del hecho, y luego de ser contactado por el medio noticioso, fue que Araneda desmintió la acusación y anunció que, de ser “necesario”, iría a la justicia para limpiar su imagen pública dañada en contra de “quién o quienes intenten manchar mi honra”.

“No ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad”, indicó el comunicador a interferencia.cl, quien aseguró que el “mentir en una investigación judicial” es “un delito grave”.