Simón Oliveros recordó su primer mes en “Buenos días a todos” con sincero homenaje a Alipio Vera

Simón Oliveros reflexionó en entrevista con Tiempo X lo que ha sido su primer mes como nuevo periodista del matinal “Buenos días a todos” (BDAT), donde tuvo palabras para su fallecido colega Alipio Vera, uno de los profesionales que le dio sentido al trabajo que el exrostro de Mega realizó en la señal del Grupo Bethia y ahora en el canal público.

Según Oliveros, su cambio de estación televisa ha sido “muy loco” y “rápido”, por cuanto ha tenido que enfrentar variadas responsabilidades en el programa conducido por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, desde el reemplazo en la animación del BDAT de sus colegas hasta la cobertura del Festival de Viña del Mar.

La reflexión de Simón Oliveros

“Ahora voy a cumplir un mes en TVN. Fue muy loco, partimos rápido en el Festival de Viña, después me tocó animar el matinal en esta transición antes que llegara el Eduardo y la Mari. Ahora estoy haciendo mi pega contento, bien desafiante”, reconoció el periodista, quien asume la responsabilidad de levantar el rating del programa, que a la fecha no ha logrado escalar desde la cuarta posición en la franja, detrás de “Contigo en la mañana” (CHV), “Mucho Gusto” (Mega) y “Tu día (Canal 13).

“Sabemos que tenemos un tremendo desafío de sacar al ‘Buenos días a todos’ del último lugar y vamos paso a paso por todo, pero es una tarea larga (...) pensar que esto era corto y rápido era una quimera. Nunca ha sido fácil, la única receta que siempre digo es remar, trabajar y tratar de buscar la sintonía con la audiencia que es lo más difícil. Si fuera fácil tendría una varita mágica y estaríamos en otras lides”, aseguró Oliveros, quien reafirmó su propuesta de trabajo periodístico, en el trato con la gente en la calle, tal como en su momento planteó el fallecido Alipio Vera.

