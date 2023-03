Debate en las redes sociales por actitud de Lucas y Nancy en “La Ley de Baltazar”

El último episodio de “La Ley de Baltazar” ha causado controversia entre los televidentes debido a la relación entre Lucas (Francisco Dañobeitía) y su madre adoptiva, Nancy (Paula Sharim). La discusión se dio cuando la madre adoptiva visitó a su hijo en Cochamó, y le sugirió a su hijo que debería volver a Santiago para estar cerca de su familia y él se negó a hacerlo.

En la conversación, Lucas le dijo a su madre que estaba bien, considerando además que será padre junto a Tere (Victoria de Gregorio) y que “siento que de a poco van perdonando a Margarita (su madre biológica), así que eso me tiene muy feliz”, además le sugirió volver a casa para estar tranquila.

Sin embargo, ella no estaba de acuerdo y que quería lo mejor para él. “¿Tú crees que me puedo quedar tranquila si mi tranquilidad pasa en gran medida por ti? No sé si crees que porque eres un hombre adulto voy a dejar de ser tu mamá. No po’. Yo quiero que te quieran y respeten cómo tú te mereces”, le mencionó Nancy.

Luego, en el adelanto del próximo capítulo se ve que Nancy irá a hablar con Margarita, para preguntarle por la negativa de Lucas de regresar a la capital: “Yo lo que quiero saber es qué opinas tú de que él no se quiera ir por ti”.

Los televidentes tuvieron opiniones divididas sobre la escena, algunos criticaron la actitud de Lucas, mientras que otros cuestionaron el comportamiento de Nancy. Sin duda la trama dejó a los televidentes expectantes por lo que sucederá en el próximo episodio.

Los comentarios en las redes sociales reflejaron la división de opiniones entre los espectadores. Mientras algunos cuestionaron la actitud de Lucas y lo llamaron “arrastrado” por su comportamiento con su familia adoptiva, otros criticaron a Nancy por su actitud invasiva y protectora.

Revisa la escena a continuación:

Algunos de los comentarios que realizaron los televidentes:

Lucas me esta cayendo mal también, es tan arrastrado con los hermanos y ahora es penca con la Nancy qué fue su verdadera madre y le dio todo #LaLeyDeBaltazar — im_cate (@catedrymsdale) March 28, 2023

Oye, Lucas qué onda. Deja de desplazar a tu mamá.#LaLeyDeBaltazar — Lizzie 🏹 (@lizzie_2038) March 28, 2023

que terrible la mamá de lucas si ya no tiene 10 años #laleydebaltazar — Paulina 🥀 (@Paulinamstv) March 28, 2023