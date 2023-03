“No lo pasé tan bien”: Pata Larraín habló sobre incómoda experiencia que la hizo renunciar a SQP

La exconductora de televisión, Patricia “Pata” Larraín, ha hablado recientemente sobre su experiencia en los programas de espectáculos y la prensa rosa en Chile. En una entrevista en el programa Santa Moda, la presentadora, que ya lleva unos buenos años alejada de la televisión, confesó que no dedica mucho tiempo a ojear la pantalla chica ya que no le interesa ver noticias debido a que “falta la entretención” , según consignó Mira Lo Que Hizo.

Además, Larraín recordó con cariño su tiempo en Primer Plano, programa de farándula que se transmitía por el canal CHV. “Lo pasé increíble”, “Yo me fui cuando empezó la farándula dura”, aseguró, pero admitió que su experiencia en el programa SQP no fue tan agradable. “Pensé que lo iba a pasar bien, y no lo pasé tan bien”, confesó.

Pata Larraín en Santa Moda. Captura de Pantalla

La ex-Miss 17 se unió al equipo de SQP como conductora en mayo de 2008. “Estaba encargada de los temas súper faranduleros”, precisó, y su papel era el de “mamá conciliadora”, encargada de calmar los ánimos cuando las discusiones se caldeaban. Sin embargo, empezó a sentirse incómoda cuando le pidieron que “no seai latera”.

“Dije, ¿sabes qué? Si no puedo ser como soy yo en una plataforma en la cual me contrataron para eso, y donde debería sentirme cómoda y ser uno, porque siempre he sido transparente… Cuando no me sentí cómoda decidí renunciar y retirarme”, explicó Larraín.

La presentadora señaló que “el detrás de escena no era muy…”, sin terminar la oración, y dejó entrever su crítica sobre la forma en que se manejaban las cosas en SQP. A pesar de esto, Larraín aseguró que no guarda rencor y que siempre ha sido transparente con su opinión.