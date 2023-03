Expolola de Jorge González realizó polémicas declaraciones: “Escribo canciones y después le pego a las mujeres”

La expolola de Jorge González, Daniela Pizarro, ha lanzado un duro mensaje en su contra, acusándolo de haberla maltratado física y económicamente durante su relación, e hizo alusión al hit “Corazones Rojos”.

A través de cuenta de Instagram realizó polémicas declaraciones. “Escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans”, comenzó diciendo Daniela.

La relación de Jorge González y Daniela Pizarro fue muy comentada en los medios de comunicación debido a la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2022.

“Un hombre puede vulnerarte hasta lo más sagrado y quitarte la dignidad, pero está todo bien, si en algún momento fue tu sustento económico”, añadió Pizarro. Además, también cuestionó la imagen feminista que muchos han atribuido a González debido a una de sus canciones, calificándolo de vendedor de humo.

La joven advirtió que si sigue siendo hostigada por alguien relacionado con el cantante, contará toda su verdad sobre la relación que mantuvo con él. “Si me siguen hue… voy a hablar, fui bajo perfil mucho tiempo (...) yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me pueden hacer nada y no hay razón para tener miedo”, sentenció.

Revisa sus polémicos dichos:

