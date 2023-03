“La voy a ridiculizar ante todo Chile”: Anita Alvarado sobre supuesta brujería a Daniela Aránguiz

Anita Alvarado, archienemiga declarada de Daniela Aránguiz, se refirió a la supuesta magia negra que habría sufrido la exesposa de Jorge Valdivia, quien se fracturó las costillas cuando ensayaba una coreografía para el programa “Aquí se baila”. Lesión de la cual la tarotista Latife Soto le habría dicho que fue porque una mujer le hizo “una cosita”.

“Ayer me llamó Latife y me dijo que, lo que me había pasado ayer, era porque la madre de una mujer me había hecho una cosita”, comentó Daniela en el programa “Zona de Estrellas”.

Ante esto, su archirrival comentó que “eso la tiene enferma. Si ella no aprende a confiar en Dios, se va a volver loca, porque está enferma de la cabeza”, comentó a Publimetro.

Según dijo la exGeisha, no entiende cómo Aránguiz cree en esoterismos y brujerías, comentando que cuando ella se quiere ver la suerte, acude a su Pan de vida.

“Aquí en mi casa yo tengo el Pan de vida, entonces, si yo quiero verme mi suerte, quiero ver mi futuro, saco un Pan de vida. Nosotros oramos en la casa, para que mi familia esté tranquila. No vamos a estar tranquilos siguiendo a una bruja chanta”, aseguró.

“¿Cómo pueden creer a otra persona? Lo encuentro terrible, pobrecita. Si yo no confío en Dios, nada puede salir bien, así de simple. Esa mujer está enferma”, remató.

Rivalidad Alvarado - Aránguiz

Además, en caso que la indirecta de Aránguiz haya sido en dirección a Alvarado, ella aseguró que jamás podría hacerle daño a alguien, recalcando que no es lo mismo que “hablar de alguien”.

“Yo no le haría nada a nadie. Una cosa es hablar de esa persona y decirle sus verdades, porque nada de lo que le he dicho es mentira”.

También, aprovechó de reclamar que “ella miente descaradamente al decir que nosotros hemos recibido dinero, que me había metido con el papá de su marido. Jamás, eso es una mentira absoluta”.

Debido a esto, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para dejarla en ridículo.

“La voy a ridiculizar ante Chile, porque ella tendrá que demostrar ante la justicia, con documentos, todo lo que dijo. Yo no hablo mal de ella, hablo verdades de ella”, sentenció.