Las sentidas peticiones de la familia de Mauricio Flores por delicado estado de salud de su hija: “Por favor, acompáñennos”

La familia de Mauricio Flores no lo está pasando para nada bien, ya que el pasado 27 de marzo Danika Flores, hija del comediante, fue internada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La joven que permanece en la Clínica Alemana se encuentra con pronóstico reservado.

La esposa de Flores, Ximena Toledo, ocupó sus redes sociales para hacer una petición de cadena de oración. “Por favor, acompáñennos todos los días a las 21:00 horas en una cadena de oración para nuestra amada hija, Danika Flores. Muchas gracias”, escribió.

Por otro lado, Valentina Flores Toledo, hermana de Darika, también escribió en sus redes sociales. “Quiero agradecer a todas las personas que han escrito por mi hermana. Este es un momento sumamente difícil para toda mi familia, y estas energías son muy bien recibidas en este proceso tan lento y difícil. No he contestado nada, pero he leído todo y le he traspasado cada mensajito a la negra. Muchas gracias”.