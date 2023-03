“Nunca pensé”: José Miguel Viñuela sorprendió al reaparecer en Mega

La hora de jugar, programa conducido por María José Quintanilla y Joaquín Méndez, tuvo la genial idea de invitar a María Vilches, más conocida como la Nené, quien trabaja en casa de José Miguel Viñuela. Esto fue en el marco del Día internacional de las trabajadoras del hogar-

En ese contexto, al programa se le ocurrió mostrarle a la Nené un saludo que le envió en su día el exanimador de Mekano y de Mega. “Nunca pensé que nos íbamos a comunicar por esta vía, tú en mi excanal y yo acá en la casa”, aseguró.

“A mí nunca me ha gustado, en particular, que los medios digan ‘su asesora del hogar’, porque tú no eres ninguna asesora del hogar, eres parte de esta casa, llegaste hace más de 8 años, y hoy te sentimos y te queremos como parte de esta familia”, agregó.

Además, el animador destacó la cercanía que forjó junto a Vilches. “Podemos pelear y agarrarnos de las mechas mil veces, pero al final el cariño siempre está presente”, expresó, tal como consigna Página 7.

“Espero que sigas dando pasos agigantados que han estado en el mundo de las comunicaciones, mientras no me dejes botado, todo bien, te quiero”, dijo como broma.

Luego de escuchar el saludo de su amigo, la ‘Nené’ valoró todo lo vivido durante este tiempo trabajando en el hogar de José Miguel Viñuela. “En este caso, con la familia uní lazos de cariño y amistad, porque nos hemos unido de tal modo que en la casa ejerzo muchos roles”, finalizó.

