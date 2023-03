“¡Qué manera de gozar!”: El cómico accidente de María Luisa Godoy que hizo reír en Buenos días a todos

El fin de semana recién pasado María Luisa Godoy anduvo turisteando en Valparaíso junto a su esposo, Ignacio Rivadeneira. De hecho subió parte de su aventura a su cuenta de Instagram.

El tema es que esta mañana Eduardo Fuentes no aguantó las ganas de hacer notar que la animadora andaba con una de sus rodillas toda magullada, por lo que la llamó a contar lo que le había pasado en la ciudad puerto, donde al parecer sufrió un cómico accidente o eso al menos contó en Buenos días a todos.

“Muestra tu rodilla”, le dijo Eduardo Fuentes, mientras ella mostraba las marcas que dejó la lesión tras el incidente, aunque ya han pasado varios días.

“¿Quieren saber lo que me pasó? Pongamos mi Instagram”, dijo la comunicadora y le hicieron caso, porque pudieron un video que ella publicó en la pantalla que tienen en el estudio.

Por lo que se pudo ver, aparecía ella bailando junto a su esposo delante de varias persona. Incluso se puede ver a otro hombre que -según ella misma explicó- estaba un poco “contento”. Ahí comentó que fue con él justamente que sufrió una fuerte caída.

“Me sacó ese caballero, al que le mando muchos cariños, porque era muy amoroso. Le había puesto sus copetitos”, explicó la periodista, asegurando que en la pista además había un desnivel, tal como consignó Página 7.

“El caballero se fue para atrás y yo traté de agarrarlo con toda mi fuerza y los dos nos fuimos para atrás. Para no quedar en una posición indecente, me hice para el lado, para no caer encima de él y la rodilla hizo ‘zacatá’”, agregó Godoy.

Por último, María Luisa Godoy contó que “llegué el lunes acá (al matinal) y Eduardo me vio la rodilla. Me dijo ‘qué manera de gozar el fin de semana’. Y esa es mi realidad”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: María Luisa Godoy comparte poderoso mensaje sobre la inclusión en el Día Internacional del Síndrome de Down ]