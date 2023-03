“Si él quiere buscar pantalla así”: Neilas Katinas respondió a críticas de Thiago Cunha por sus evaluaciones en “Aquí se baila”

Con sorpresa por las que a su juicio fueron “cosas absurdas que yo no entendí”, se tomó el bailarín y jurado del programa “Aquí se baila”, Neilas Katinas, las críticas que le hizo en redes sociales el brasileño Thiago Cunha, que lo acusó de calificar mal a su pareja, Chantal Gayoso, quien en el último episodio del programa fue evaluada deficientemente por el jurado.

“Él fue campeón mundial, pero a veces dice cosas que yo digo: ‘¡Pero, cómo! ¿Así es ser profesional? Es raro, me da un poco de indignación. No solo lo digo porque está Chantal, sino que por todos los bailarines que se sacan la conche (...) se matan ensayando, y ahí vas (al programa) y te tratan como si fueras una mier (...) ¡Qué rabia!”, apuntó Thiago en una publicación realizada en sus historias de Instagram.

La reflexión de Neilas Katinas

Como era de esperar, el jurado del estelar de Canal 13, no tardó demasiado en responderle al brasileño, a quien acusó de querer tener pantalla creando una polémica sin sentido.

“Mira, primero las cosas absurdas yo no entendí. Yo no entendí porqué él se picó conmigo, porque la maestra (Karen Connolly) también votó contra Chantal y no tiene en sus comentarios ninguna palabra a la maestra, entonces yo lo tomo como que tiene algo personal conmigo”, expuso Katinas, en un alto a las grabaciones de uno de los próximos capítulos del programa de talentos.

“A lo mejor está picado del año pasado, de la primera temporada, a lo mejor no le gustó algo que le critiqué o algo. Así que, como el mismo dice que no es bailarín, pero para criticar al jurado ahí es experto. Así que, mira, nosotros tenemos, siempre estamos evaluando las parejas a lo que están, ellos tienen nivel y cómo progresan, están progresando, están bajando, y a eso también estamos evaluando. Porque si un bailarín profesional está bajando su nivel, entonces no podemos ponerles siempre mejor nota. Si uno que no baila está mejorando con cada presentación le subimos la nota”, aclaró el jurado de “Aquí se baila”, quien insistió en los deseos de Thiago de querer figurar en los medios faranduleros gracias a las críticas a su trabajo de jurado.

“Ahí no entendí un poquito su molestia, pero yo creo que el señor está buscando pantalla porque hace un año nadie sabe de Thiago Cunha y yo creo que esta es su oportunidad de hacer noticia. Creo que es eso. Porque es obvio que seamos más exigentes con Chantal por ser bailarina profesional. Además yo no entiendo, porque nosotros estamos grabando más adelante, y Chantal está progresando y le estamos poniendo buenas notas”, reclamó.