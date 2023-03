Adriana Barrientos revela escalofriantes amenazas: “Dice que tiene la intención de agredirme sexualmente entre varias personas”

Adriana Barrientos confesó en Zona de Estrellas, que ha comenzado a recibir amenazas desde una cuenta de Instagram, donde un sujeto que dice llamarse Diego, le ha indicado que la atacara junto a otros cinco hombres.

“Este gallo me dice que me va a atacar no solo él, me van a atacar y violentar cinco personas”, contó entre lágrimas la modelo.

LEE MÁS: “El cuerpo avisa que hay que parar un poquito”: Pinilla cuenta su verdad tras vivir episodio de estrés

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira Lo que Hizo, Barrientos aseguró que “esta persona dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible y entre varias personas. Dice que me vaya preparando porque prontamente voy a ser agredida”.

La modelo dijo que sabe quién es la persona que la amenaza. “Él responde a mis historias, yo a veces hago historias en bikini y, de repente, también hago historias en el panel del programa para promocionarlo y ahí me dice ‘prepárate’… Es heavy”.

En cuanto a las denuncias, Barrientos precisó que “hace un tiempo atrás había dejado una denuncia similar en Cibercrimen y la Fiscalía ni siquiera me llamó a declarar, y llegué con los mensajes de Instagram. Denuncié, siempre sin respuesta”.