“Bebía 6 litros de vino al día”: Kathy Orellana reapareció en TV para contar como está tratando su adicción al alcohol

La última vez que se supo de ella públicamente fue en el mismo programa donde apareció hoy. Hace cuatro meses la cantante Kathy Orellana lloraba contando sus tragedias personales en Sígueme y te sigo.

Sin embargo, ahora fue invitada por el espacio farandulero donde apareció en el mismo estudio para contar cómo ha sido su proceso de rehabilitación en el centro Creeré Chile.

“A mí me enamoró porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional y el conductual es el cambio de la conducta”, comenzó diciendo tal como consigna Página 7.

La sinceridad con que contó su experiencia fue más que brutal, porque dijo “llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon (…) nadie me juzgó, nadie me criticó”.

“El primer día me desmayé como dos veces, el segundo día, no me desmayé tanto, el tercer día, ya estaba tiritona, cuarto día, me ayudaban a tomar el té”, reveló de la forma en que empezaron a desintoxicarla.

“Antes de entrar al tratamiento tomaba todos los días. Tomaba vino, porque no me alcanzaba para más. ¿Cuánto tomaba? Yo creo que unos 4 a 6 litros. Llega un punto donde ya no sabes que hacer. Yo lo único que quería era beber y dormir. Me deterioré y me sentí con ganas de no seguir viviendo”, aseguró sobre su adicción.

De todas maneras, la exchica Rijo reveló que asistió al programa de TV+ para visibilizar esta problemática social y confesó que lucha contra los vicios será para siempre. “Voy a ser alcohólica toda mi vida”, agregó.

Al final, la cantante reveló cómo logró pedir apoyo para salir de aquel oscuro episodio. “Ya estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas”, dijo.

“Yo estaba perdida, no sabía para dónde ir, gritaba por ayuda, pero no la quería recibir (…) mi pareja ha sido parte fundamental al igual que mi hijo, aunque no lo veo, es mi motor de lucha”, finzalzó.

