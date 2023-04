“Cuando llega, llega...”: Roberto Cox contó la verdad de su supuesto pololeo con Sabrina Sosa

Roberto Cox contó la verdad sobre su relación con Sabrina Sosa, en medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente a la modelo argentina. Esto, porque el comunicador fue invitado al nuevo capítulo de Podemos Hablar y le preguntaron sin anestesia sobre este rumor.

“A Sabrina la conocí acá en los pasillos del canal, porque muchas veces salimos del noticiero y vamos a maquillaje y está llenó de famosos que van a Pasapalabra”, contó de entrada.

“No recuerdo bien la cronología, creo que nos seguimos en Instagram. La vi un día, nos saludamos, empezamos a hablar. Después me la crucé un par de veces más en los pasillos de CHV en un par de eventos”, agregó sobre sus primeras interacciones con la modelo.

“Y nada, hicimos una amistad”, juró el periodista, frente a lo cual el animador Jean Philippe Cretton le consultó “pero, ¿es una amistad de esas que tienen otro colorcito?”.

“Es una chica súper guapa, simpática, inteligente, pero somos amigos”, contestó el periodista, asegurando que no había nada más que eso.

Por eso también le preguntaron directamente sobre una foto de ambos que comenzó a circular. Con respecto a eso el periodista explicó que fue tomada en “un casino, en un evento donde habían coincidido”.

Fue ahí que el animador de PH le preguntó si quería dejar de estar soltero, ante lo cual Cox respondio que “no me planteo, yo creo que cuando llega, llega, no hay que ir planteando así como ‘hay que estar en pareja’”.

“Cuando llega, llega. Puede pasar ahora, en tres años más, no sé. Además , por mi pega uno no sabe donde va a estar. El año pasado me tocó viajar muchísimo por trabajo”, finalizó Cox.

Por otro lado, hace unos días Sabrina también se refirió a las especulaciones y aseguró que “con Robert somos amigos hace ya un buen tiempo y no es primera vez que hacemos algo juntos. Por el momento, amigos”.

[ LEE TAMBIÉN: Lola Melnyck no se quedó callada y le contestó a Marlen Olivari: “Nunca me interesó hablar de ella” ]