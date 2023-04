Lola Melnyck no se quedó callada y le contestó a Marlen Olivari: “Nunca me interesó hablar de ella”

Siguen las repercusiones después de las declaraciones de Lola Melnyck, quien se fue en contra de la periodista Laura Landaeta. Durante las últimas semanas, la modelo ucraniana afirmó que la periodista habría recibido dinero para inventar de que ella era prostituta, una acusación que la ha seguido hasta el día de hoy.

Por esto, fue consultada en “Sígueme y te sigo” sobre la posible identidad de la persona que le habría pagado a la periodista. Andrés Baile especuló si fue Roberto Dueñas para ayudar a la carrera de Marlen Olivari, a quien representaba durante esa época. Esta afirmación no fue confirmada por Lola, quien le dijo que averiguara con sus contactos.

A raíz de esto, Marlen Olivari fue consultada en “Tal Cual” sobre estos dichos de Andrés Baile y Lola Melnyck, y señaló que: “Qué patudez más grande. A lo mejor ella quiere volver a Chile a trabajar, y quiere hacer noticia”.

De igual forma, le prestó ropa a Laura Landaeta y la defendió de estas acusaciones, “Yo creo que la mala imagen las personas se la hacen solas. No creo que sea necesario pagarle a Laura Landaeta para que ventile temas, porque ella es una profesional. Yo creo que están subestimando el profesionalismo de Laura, es super grave lo que están diciendo y afirmó esta señorita”, señaló.

La respuesta de Lola Melnyck

Este viernes en “Sígueme y te sigo”, se contactaron con Lola Melnyck para que les diera su respuesta sobre los dichos de Marlen Olivari, por lo que ella dijo: “Nunca me interesó hablar de ella y nunca lo he hecho. Sobre este asunto les voy a responder que me llama profundamente la atención que ella se hiciera tan rápido cargo de mis dichos. Se dio por aludida rápido, porque yo en momento alguno la mencioné”

“Sobre lo que dijo de que yo quiero volver a Chile, no, no. No tengo ningunas ganas de volver a Chile. He dicho varias veces que no tengo interés de trabajar en Chile y no tengo planes de volver, estoy muy bien en Brasil”, agregó.

De igual forma, Lola se refirió a la férrea defensa de Marlen de la periodista Laura Landaeta: “muy amiga de ella porque la defiende. Mantengo mis dichos sobre el hecho que ha mentido y que claramente lo ha hecho por intereses propios”.

La presentadora de televisión erradicada en Brasil insistió en sus dichos en contra de la periodista, y señaló que el uso de su nombre y las acusaciones no salieron de la noche a la mañana por gusto. “La investigación que ha hecho, hablando de mi caso, es absolutamente falsa y mentirosa”, lanzó.

“Si yo salgo hablando de este asunto casi 20 años después es porque durante estos 20 años yo tengo que cargar con el título y legado de prostitución, el que no me corresponde, porque no he hecho eso, y hasta si lo hiciera, el cuerpo es mío, es injusto”, agregó Melnyck.

La modelo ucraniana señaló que la aparición en la televisión de Laura Landaeta hablando sobre el caso de Tonka Tomicic y Parived, la motivaron a hablar sobre su situación.

“Si yo ahora la veo haciendo lo mismo, lucrando, vendiendo su libro, andando de un canal para el otro hablando, etc. Es obvio que yo veo absolutamente el mismo modus operandi que ha hecho conmigo, es por eso que ya salgo hablando”, concluyó.