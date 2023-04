¡Consiguió trabajo!: Arturo Longton reveló que hace dos años se desempeña “como pez en el agua”

El exchico reality Arturo Longton dio un tremendó notición ayer por la noche cuando apareció en la Divina Comida de Chilevisión. Ahí mismo contó que gracias a su aparición anterior en el mismo programa, logró tener un empleo en el que lleva ya más de dos años.

Resulta que al verlo en el programa culinario lo contactaron de la plataforma juegaenlinea durante plena pandemia, en 2020.

“Me dijeron: ‘oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?’, yo como, ¿cómo cacharon que yo juego póker?, ‘es que te vimos en La Divina Comida’”, narró.

En eso, recordó que aquel capítulo en donde habló de su amor por el póquer y los juegos de azar ocurrió en 2016. “Es muy loco, o sea, si yo no grabo ese programa, no estaría ahora en lo que estoy”.

De esta manera, contó que “partí como jugador de póker, pero ellos no sabían que yo soy jugador de todo, soy jugador de máquinas, de ruleta, de Black Jack, de bacará, de todo lo que existe que se puede jugar”.

“Estos dos años han sido los mejores”

El hombre de 45 años relató que comenzó a jugar póker a una edad cercana a los 27 o 28 años. “Empecé a jugar póker sin parar, sin parar, sin parar, obviamente con rachas buenas empiezas a ganar y pierdes”.

En esa rama, relfexionó respecto a las pérdidas que puede traer este tipo de prácticas, asegurando que “tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente para jugar”.

Luego, la periodista Alejandra Valle le preguntó a Longton si se considera ludópata ante su gusto por el póker. “No”, respondió entonces, “¿y sabes por qué no? Porque nunca lo fui, ludópata es la necesidad diaria de ir al casino o jugar, yo nunca he tenido necesidades diarias, si un día pierdo, no despierto al otro día con ganas de jugar y pasan muchos días, y pasan meses y yo no voy”.

Sobre su trabajo, Longton afirmó que en “estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo. Mi misión es reclutar jugadores y que entren con mi código, al entrar con mi código tienen un premio”.

Emilia Daiber también le preguntó si se proyecta en este trabajo, Longton transparentó su sentir con otros empleos.

“Absolutamente. Yo en verdad reconozco que más que flojo, no tengo voluntad de hacer las cosas, me cuesta. Si tú me dices, Arturo léete ese libro porque tenemos una exposición mañana y ese libro tiene 200 páginas, yo me quiero matar”, aseguró tal como consigna BíoBíoChile.