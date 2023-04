“Me fui llorando...”: Arturo Longton reveló por qué le afecta tanto que le traten de ‘tonto’

Arturo Longton lleva años apareciendo en distintos programas de televisión desde que lo conocimos como un chico reality. Desde ahí que es muy consciente de los troleos que le hacen por no tener “un trabajo convencional”, tal como contó en el último capítulo de la Divina Comida.

En el espacio de conversación emeitido ayer por la noche, aseguró que le da lo mismo que le digan “flojo”, pero lo que no soporta es que lo traten de tonto. De hecho, admitió con orgullo que saca provecho de sus apariciones en televisión, porque si no hablaran de él, para bien o para mal, “¡yo habría desaparecido el 2005!”.

Fue en ese momento que los otros invitados al programa le consultaron de inmediato si no le daba lata que lo trataran de flojo por tantos años y explicó con una antigua experiencia por qué le molesta tanto que lo molesten de esa forma.

“Que a mi me traten de flojo, me da lo mismo. Pero si tú me dices tonto, para mi eso es ají en el orto. Porque sé que no tengo un pelo de tonto”, contó en la mesa.

Luego, recordó que una vez en el extinto programa Vértigo, “Dino Gordillo de la nada se tira una talla, dejándome como hueón. Y más encima Yerko Puchento ya me había dejado como hueón... que igual fue como patá en la guata, pero se la dejé pasar... Pero cuando Dino Gordillo me tira esa...”.

“Ese día me fui a Viña y te juro que me fui en auto llorando, poh hueón”, confidenció Longton, reconociendo que eso sí le afecta, tal como consignó La Cuarta.

