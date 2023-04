“Es parte de nuestra idiosincrasia”: Daniela Castillo cantó en una estación de Metro tras polémico viral de músicos

Hace algunos días un video viral de TikTok mostró a unos pasajeros del Metro de Santiago muy afectados por el ruido que provocaron un grupo de músicos callejeros que se habían instalado en el interior de un vagón del tren que estaba en la estación Universidad de Chile.

Un registro del pasado fin de semana en el que los usuarios de redes sociales reclamaron por el uso indebido de espacios del Metro, y que a inicios de semana llevó a que tanto el presidente del transporte público, Guillermo Muñoz; como la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, reconocieran una serie de medidas que buscan prohibir a los artistas y vendedores ambulantes transitar por el interior de los vagones de Metro.

Una de esas medidas, anunciada por Muñoz, fue la reposición del plan “Música a metro”, que si bien aún no se ha implementado, permitió que este martes se realizara por la mañana una activación de carácter cultural en la estación “Estadio Nacional”, de la Línea 6.

El concierto de Daniela Castillo

Un corto concierto sinfónico de la obra “Jesucristo Superstar”, que permitió a la actual coach de la versión digital de “The Voice Chile”, Daniela Castillo, y los intérpretes nacionales Andrés de León y Pablo Gálvez, darle impulso a la futura medida de Metro y apoyar, en cierta medida, a los cantantes callejeros en la búsqueda de espacios públicos para entregar su arte.

El Metro de Santiago agradeció este martes a los artistas por su presentación en la estación Estadio Nacional. Fuente: Instagram @metrodesantiago.

“Hace muchísimos años atrás, cuando estuve en ‘Rojo’, una vez canté en el Metro también a modo de intervención urbana, pero fue muy distinto a lo de ahora. Es una súper linda experiencia, acá tenemos amplificación, músicos, no fue un ambiente tan raro, como otros escenarios donde me ha tocado cantar. Me gusta esto de acercar la música a la gente en el día a día y en esta situación donde las personas no estaban esperando un show”, reconoció Castillo en conversación con lun.com.

En la misma línea, De León valoró en el medio de circulación nacional la intervención artística. “Nunca había cantado en el Metro, es un escenario diferente (...) alguna vez hicimos algo de esta obra en el ‘Clan Infantil’ de ‘Sábado Gigante’. Yo canté un extracto de (la canción) ‘Getsemani’ y de ahí fue una especie de sueño hacer el musical porque soy fanático de Camilo Sesto, tengo hartos discos y estas canciones son un desafío vocal. Hay cantantes en la obra, como Pablo Gálvez, que hace a Judas y otros que tienen unas voces que te mueres”, señaló el cantante nacional, quien aseguró que “el caso del (video) viral es algo puntual. La música no molesta, creo yo”.

Idea que compartió Castillo, quien reconoció que en el tema “hay que llegar a un consenso porque todo se puede hacer de buena manera”.

“Es parte de nuestra idiosincrasia los músicos en el Metro o en las micros y hay que llegar a un consenso porque todo se puede hacer de buena manera”, dijo.