“La mujer insufrible...”: Cristina le hace directa pregunta a Margarita en “La Ley de Baltazar” y ya hastía a televidentes

Luego de que Cristina (Francisca Imboden) discutiera con su novio Baltazar (Francisco Reyes) y quedara de manifiesta la verdad, es decir, que está enamorado de Margarita (Amparo Noguera), ahora le hizo una directa pregunta a la exmonja y que sacó ronchas entre los televidentes de “La Ley de Baltazar”.

Primero, en el adelanto de la teleserie, se ve a Antonia (Daniela Ramírez) decirle a su medio hermano, Lucas, que Baltazar se vio muy junto a Margarita en la minga. “Pero él se va a casar con Cristina”, le responde al hijo de Margarita, a lo que ella reflexiona, “no me gustaría que cometiera el mismo error que antes, que se case con alguien que no está enamorado, sería como no aprender nada en la vida”.

Luego se puede ver que Cristina va hacia la casa de Margarita, donde la increpa: “No te he preguntado suficientemente directo, como para que tu seas suficientemente clara, precisa y transparente conmigo”.

“Quiero que me contestes sin sentir compasión por mí, ¿te saliste de monja por Baltazar?”, le preguntó.

Algunos de los comentarios de los televidentes fueron directamente a criticar la actitud de Cristina: “Qué mujer con tan poco Amor propio!! Es tan evidente que Baltazar NO la ama y ella sigue allí”; “La cristobita que deje de preguntar a Margarita si ya la tiene clara ! Acéptalo No quieras tapar el Sol con un dedo , se digna y no mendigues que Te Amennnn si las teni mas que clara”; “La Cristina que insufrible....no se casa con Baltazar o si?”.