Detrás de cámaras: Alejandra Fosalba comparte el proceso de transformación de su personaje en “Juego de Ilusiones”

La actriz chilena Alejandra Fosalba compartió con sus seguidores un divertido video mostrando todo el proceso detrás de cámara para transformarse en su personaje en la teleserie “Juego de Ilusiones”.

Fosalba interpreta a Victoria, la amiga de Mariana y amante de su esposo Julián, y en su cuenta de Instagram compartió algunas postales del resultado final y registros con el equipo de maquillaje. En su publicación, la actriz destacó el trabajo en equipo y la paciencia necesaria para lograr el look del personaje.

“Primero voy por pelo que no siempre llega en buenas condiciones, pero con paciencia cada rulo se arma”, relató Fosalba. “De ahí me voy a maquillaje que por lo general se necesitan kilos de tapa ojera para que no se note la cara de sueño. Todo, absolutamente, todo se logra con todas las bellas y talentosas personas que apoyan en cada momento. Hermoso trabajo en equipo”.

Los seguidores de la actriz elogiaron su talento y belleza en los comentarios de la publicación. “Que bella es Victoria”, “Tan linda y tan buena actriz”, “Bellísima”, fueron algunos de los piropos recibidos por Fosalba.

Revisa la publicación aquí: