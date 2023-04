“Dejé la media cag…”: Pamela Díaz contó el escándalo que le hizo a Jean Philipp Cretton por un “me gusta”

Pamela Díaz, causó revuelo en su programa de YouTube, Sin Editar, tras hacer una sorprendente confesión sobre su reacción celosa.

Durante una entrevista con el actor Nicolás Oyarzún, Díaz le preguntó si era celoso, a lo que él respondió que no. La respuesta sorprendió a la comunicadora, quien reveló que había dejado “la media cag...” a Jean Philippe Cretton.

“Es que es lógico. Si le pones un me gusta a alguien. A mí me ha pasado y me molesta. Dejé la media cag… la otra vez, porque Jean Philippe le puso me gusta a una mina que no me parecía y no correspondía, poh”, señaló la comunicadora.

“¿Por qué no te parecía?, ¿encuentras que no le podía gustar esa fotografía?”, le consultó Oyarzún a “La Fiera”.

“Es que yo soy una persona que si yo le pongo ‘me gusta’ alguien, esa persona me puede poner me gusta y ahí puede hacer un match y el día de mañana ese match puede ser una conversación o algo. Si tú estás en pareja, tienes un respeto, pero cuando terminas sabes que algo puede pasar y yo pienso eso”, explicó Pame a su invitado.

Díaz explicó que, como persona celosa, ella consideraba que no correspondía. Y luego agregó “Yo no pongo me gusta”. La respuesta de Díaz generó risas de Cretton, quien se encontraba presente en la entrevista.

Revisa aquí el momento: