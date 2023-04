“Me tenía bloqueado de Instagram”: La insólita anécdota detrás de la amistad entre Nicolás Oyarzún y Fernando Godoy

Durante una entrevista en el programa “Sin Editar” conducido por Pamela Díaz, Nicolás Oyarzún reveló un curioso incidente que tuvo con Fernando Godoy antes de convertirse en amigos cercanos. Los actores trabajaron juntos por primera vez en la teleserie de Mega Isla Paraíso en 2018.

“¿Te llevas bien con él?”, le preguntó “La Fiera” a Nicolás Oyarzún sobre Fernando Godoy.

“Sí”, le contestó él, a lo que ella respondió: “Pero antes no eran amigos”.

Oyarzún explicó que cuando comenzaron a trabajar juntos, él trataba de etiquetar a Godoy en sus fotos y no podía encontrar su perfil en la red social. Fue entonces cuando decidió preguntarle si lo tenía bloqueado. “Empezamos a trabajar juntos, nos hicimos partners al toque, nos sacábamos hartas fotos, yo trataba de etiquetarlo y no lo encontraba”, contó el actor.

“Porque un día no lo saludé”, dijo Oyarzún.

“Porque ese hueón es raro igual”, comentó Díaz. “No, no es raro”, dijo Oyarzún. “Él sintió que no lo saludé, yo no lo conocía, lo tiene que haber tomado a personal y, después, en ese momento que él me desbloqueó, nos unimos para siempre”, señaló.

A pesar de este incidente inicial, Oyarzún y Godoy eventualmente se hicieron amigos cercanos y han trabajado juntos en varios proyectos desde entonces.

Oyarzún dijo que su amistad con Godoy es muy importante para él y que está agradecido de haberlo conocido. “Es un amigo muy leal, muy noble, muy buena onda”, declaró Oyarzún sobre Godoy durante la entrevista.

Revisa el momento a continuación: