“Era el Fabricio del curso”: La curiosa revelación de Hernán Contreras en “Aquí se baila”

En el próximo episodio del popular programa de Canal 13, Aquí se Baila, los participantes se enfrentarán en duetos para asegurar su permanencia en el concurso por otra semana. El jurado, compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano, tendrá la difícil tarea de decidir qué parejas pasarán a la zona de eliminación. Sin embargo, en medio de estos emocionantes enfrentamientos, el actor Hernán Contreras revelará su apasionado amor por el estilo de baile brasileño de los años 2000: el axé.

Después de que el talentoso intérprete y su pareja de baile, Fran Zepeda, presenten una innovadora fantasía de tango al ritmo de “Toxic” de Britney Spears y The Antonelli Orchestra, Hernán sorprenderá a todos con una confesión, según lo revelado por Canal 13 en un adelanto.

El actor contó a Sergio Lagos que de niño practicaba las complicadas coreografías de axé en secreto para evitar las burlas de sus hermanos, que eran aficionados al heavy metal.

“De chico me gustaba mucho sacar coreografías de bandas pop a escondidas. Mis hermanos que eran metaleros me molestaban. Y en el colegio ninguno de los niños querían bailar axé, entonces yo era siempre el que bailaba con las chicas porque me sabía las coreografías”, dijo Contreras, quien añadió que “era el Fabricio del curso”.

Aunque Contreras es conocido por su carrera en la actuación, parece que tiene un talento oculto para el baile y ha impresionado al público con su habilidad en diferentes estilos, desde la salsa hasta el tango.