“Me trató mal y me insultó”: Extrabajador de Pinilla reveló pésima experiencia en Bar Constitución

El extrabajador de Mauricio Pinilla, Jorge Orellana Reyes, se refirió en extenso a la millonarias deudas que el jugador tendría con él, cuando era gerente en Bar Constitución y explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la quiebra el negocio nocturno en el Barrio Bellavista, contó en el programa Sígueme y te sigo.

En primer lugar, señaló que desde los inicios el emprendimiento partió con el pies izquierdo puesto que “el local había tenido un lanzamiento previo que no cumplió las expectativas que él esperaba, y tuvo una baja importante el local. Después quisieron reactivarlo con una inversión importante con una remodelación de primer nivel con esta empresa llamada Convoy”, pero eso tampoco habría ocurrido en un cien por ciento.

“El local me lo presentaron con una capacidad de 600 personas, pero el establecimiento tenía tres pisos, de los cuales solamente se remodeló el primero (...) se hizo un estudio con un arquitecto, porque era una casa antigua de madera y podía ocurrir un derrumbe si yo metía 200 personas arriba”, mencionó.

Reclaman millonaria deuda a Pinilla

Ahí la relación comenzó a quebrarse y todo empeoró con los supuestos malos tratos que tenía el papá de Mauricio, quien era el representante legal.

“El tema es que los recursos que yo recibía los días de apertura, iba el papá de Mauricio y se llevaba todo el efectivo y lo que se recaudaba con Transbank llegaba a su cuenta corriente”, aseguró, lo cual le impedía poder operar con liquidez.

“Yo después tenía que solicitar pagos que a veces se hace al personal de forma diaria y había una orden que no podía tocar esa plata porque todo tenía que salir de la cuenta corriente (...) a veces iba al supermercado y compraba cosas para el día, porque no tenía los recursos”, afirmó.

Finalmente, decidió presentar un autodespido por los malos tratos del papá de Pinigol.

“Tuve un encontrón con el papá de Mauricio, él me trató mal y me insultó (...) con los términos de cómo me trató decidí no continuar, hablé con mi abogado y presenté un autodespido, esa demanda está ganada”, cuya demanda es contra Bar Constitución Spa, y su representante legal, el padre de Mauricio, afirmó.

Sin embargo, reconoció que ese dinero nunca llegó y ya lo dio por perdido.

“Uno se siente tan humillado con estas situaciones...son 15 millones y yo hice un trabajo, no tengo a quién cobrarle, y finalmente esa plata la doy por perdida”, sentenció.