“Tiene el mejor trabajo de Chile”: Karen Doggenweiler acorraló a diputado Coloma por falta de recursos para control a narcos

Karen Doggenweiler puso esta mañana entre la espada y la pared al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, a quien le cuestionó los escasos avances de los parlamentarios en materia de seguridad contra el narcotráfico en el puerto de San Antonio.

La animadora de “Mucho Gusto” realizó sus comentarios luego que Coloma acusara una traba de tipo administrativa para no comprar un “scanner operativo” que permita realizar mejor la gestión policial en el control de las embarcaciones que llegan al puerto porteño, una de las ciudades con el mayor porcentaje de tráfico del país.

La molestia de Karen Doggenweiler

“Hay una cosa peor, en San Antonio no tenemos (scanner). Lo sacaron y ayer (lunes) en una sesión del tema de la renovación del estado de excepción constitucional, la ministra Tohá que iban a comprar otro. Estamos frente al puerto de mayor exportación de drogas de Latinoamérica y no tenemos un scanner operativo. Eso es (...)”, inició el congresista, quien no alcanzó a terminar su idea antes de ser interpelado por Doggenweiler.

“Pero ahí ustedes, espérenme un segundito, ustedes en el hemiciclo, con todas las atribuciones que tienen. El mejor, lo hemos dicho varias veces, el mejor trabajo que tiene nuestro país, porque ustedes tienen buen sueldo, se auto regulan, o sea, tienen fuero, ustedes tienen un rol fiscalizador. Y yo no sé, cuánto, no sé si papeles, o cuántas solicitudes se han hecho para saber efectivamente si hay ahí un scanner. ¿Cuántos han mandado? ¿Le has pedido explicaciones a aduanas?”, lanzó la animadora, quien pese a la respuesta de Coloma, respecto a que dicho trámite sí se ha realizado y que no ha tenido respuesta de Aduanas ni de la ministra de “este gobierno y del gobierno anterior”.

Karen Doggenweiler no quedó conforme con las explicaciones del diputado Juan Antonio Coloma. Fuente: Mega.

En ese momento, la expresión de incredulidad y evidente molestia de la periodista fue el anticipo de su disputa con el diputado.

“¿Y nadie dice nada? Oye, ¿y les vuelven a replicar? Porque cuando uno pide explicación, uno espera una respuesta. Y uno evalúa si esa respuesta es valiosa o no”, agregó.

Si bien Coloma intentaba explicar que el tema no era “un problema de recursos”, sino más bien de temas administrativos, y además le ejemplificaba con el caso de Marco Enríquez-Ominami, el esposo de la animadora (“tu marido fue diputado”), para justificar la falta del scanner en el puerto, Doggenweiler no se aguantó y apeló a la molestia que genera en la ciudadanía la falta de gestión oportuna de los congresistas.