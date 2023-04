“El problema es que...”: aclaran rumores por el quiebre amoroso de Tini con Rodrigo de Paul

En las últimas horas, los medios de espectáculos argentinos habían dado por acabada la relación amorosa entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul, gracias a un par de señales que encendieron las alertas faranduleras.

Un verdadero cisma en el mundo del espectáculo transandino que, atónitos, daban cuenta de un inesperado quiebre entre la estrella musical y el jugador de Atlético de Madrid.

La ausencia de interacciones de la pareja en sus redes sociales, que desde mediados de marzo no han publicado fotografías juntos; y una sentida reflexión sobre el desamor realizada por Tini en su último concierto, donde enfatizó “qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, solamente que no podías salir de ahí por muchas razones”, fueron material suficiente para que algunas panelistas de programas faranduleros se la jugaran con teorías de la ruptura.

Los sentimientos de Tini Stoessel

Algunas, como Kate Rodríguez, bailarina panameña que participó en el programa “El hotel de los famosos”, quien aseguró que Stoessel y De Paul ya no estaban juntos y que incluso el futbolista oficializaría en los próximos días su regreso con Camila Holms, la madre de sus dos hijos.

“Yo tengo muchos amigos y muchas amigas en este ambiente. He trabajado un montón y conozco mucha gente que está alrededor nuestro, y pueden dar fe de que estoy sabiendo lo que digo. Si lo digo es por qué lo sé, y esto va a pasar. Lo va a oficializar, acuérdense de lo que digo (...) él ya tiene compañera, por eso la dejó a Tini. El volvió con Cami Homs. Esto sabíamos que iba a pasar. Y sucedió. Ya van a ver cuando se haga público”, enfatizó.

Sin embargo, sus dichos fueron refutados por otra reconocida protagonista de programas faranduleros, Yanina Latorre, quien en el programa LAM, de América TV, aseguró que la supuesta “crisis entre Tini y Rodrigo es inexistente”.

“Ay, no, no sé”: La insólita respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su amistad con Clara Chía

“Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando. En las notas (de prensa) ponían que como hace 20 días que no están juntos y que no se mandaban fotos por Instagram. Una relación no se demuestra en Instagram chicos”, justificó la esposa del exfutbolista Diego Latorre, quien incluso se aventuró a afirmar que en los próximos días la cantante viajará a España para estar por un mes junto a su actual pareja.

“Tini mañana (martes) se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo”, afirmó Latorre, quien cerró su defensa a la pareja señalando que la reflexión de la artista en su último recital tenía como destinatario a su anterior pareja, el cantante Sebastián Yatra.