Hija de Felipe Viel se presenta a candidata de Miss Universo Chile: “Para mi familia es súper significativo”

Celeste Viel confirmó este jueves que participará en la próxima edición del Miss Universo Chile como una forma de homenajear a sus progenitores, el actor y animador Felipe Viel, y la también modelo, Paula Caballero, quienes se conocieron y formaron una familia luego que la madre de la joven de 23 años ganara el mismo concurso de belleza, en 1992.

Con una carrera en el modelaje de casi una década -que realiza desde los 15 años-, una licenciatura en health coach y ad portas a egresar de la carrera de relaciones públicas en una universidad de Florida, Estados Unidos, Celeste asume este desafío como una “muy buena experiencia para mí”.

En conversación con lun.com fue que la joven de 23 años explicó los motivos que la llevaron a buscar ceñirse el mismo cetro que ganó su madre a inicios de la década de los 90.

El homenaje familiar

“Realmente yo tengo mi carrera de modelo y no es que necesite del concurso en sí, pero creo que sería una muy buena experiencia para mí. Además, sería algo que me lleve a estar más cerca de mi país. Creo que sería una linda oportunidad. Resulta un desafío grande para mí”, indica Celeste, quien pese a estar radicada en Estados Unidos con su familia, asegura que nunca ha perdido el contacto con sus raíces chilenas.

“Todas las vacaciones me iba para allá, mis recuerdos de verano e invierno han sido en Chile. A veces voy dos meses, a veces más”, cuenta.

“Por ahora estoy más que nada formando mi equipo, preparándome mentalmente para lo que viene, pero disfrutándolo todo. Sí he practicado un poco lo típico: pasarela, caminar bien, dar entrevistas también. Tengo que hacer de todo. Además, desde junio voy a estar en Chile para participar de forma presencial en el evento en agosto”, complementa la modelo, quien asegura no estresarse por el resultado que obtenga de su experiencia en el concurso de belleza nacional. Esto, gracias al apoyo que siempre ha encontrado en sus padres.

“Mis papás siempre me han dado la libertad de crecer cometiendo errores o ir logrando mis objetivos. Siempre me han apoyado y me han recomendado vivir nuevas experiencias porque eso obliga a crecer. Siempre están full en mi team. Además, este concurso es significativo para mi familia”, relata Celeste, quien asume los simbolismos que su aventura en el Miss Chile tiene para su madre y padre.

Un recuerdo para Felipe Viel y Paula Caballero

“Mi mamá siempre me había contado que su participación como Miss Chile había sido una muy linda experiencia, porque pudo conocer a chicas de todos lados del mundo y eso le había permitido viajar y descubrir nuevas culturas, que es algo que siempre va a importar. Me dijo que siempre hay que disfrutar la experiencia y vivir el proceso. No estresarse, hay que enfocarse en el momento presente”, expone.

“Mi papá conoció a mi mamá de esa manera, jajajá. Pero mi mamá se enteró de que existía mucho después. Mi mamá estaba en su momento estelar. Mi papá le da las flores a mi mamá durante el Miss Chile 1993, cuando ella tenía que entregar la corona. En ese momento no lo consideró mucho, después sí”, prosigue.