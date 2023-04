“Destruí a mi hija con ese live”: Anita Alvarado se sinceró sobre la polémica transmisión donde habló de Daniela Aránguiz

Anita Alvarado es una de las invitadas del próximo capítulo de La Divina Comida, programa donde habla sobre la polémica transmisión de Instagram en la que cuestionó duramente a Daniela Aránguiz.

Ahí lanzó sin empacho que el Mago mantuvo una relación con su hija Angie Alvarado, por lo que le fue infiel a la exchica Mekano. Desde entonces, que ambas figuras mantienen una fuerte disputa mediática que causó un daño a su familia, reconoció en el programa de Chilevisión

“Yo Anita Alvarado destruí a mi hija con ese live, la destruí, ¿sabes por qué?, porque tal vez esa mujer toda la vida iba a quedar con la duda, de lo que su esposo le decía que era mentira, pero tarde o temprano todas las verdades salen a la luz”, señaló.

De hecho, desclasificó que la situación la llevó a presentar problemas de salud. “Me entró estrés porque no dimensioné el impacto. Me dio crisis de pánico ver a mi hija que estaba mal, por las redes, porque la gente, Chile es tan complicado, un día está contigo y otro día no está contigo”, aseguró.

Anita tuvo que conversar con Angie

Según el adelanto al que tuvo acceso Publimetro, Anita se refirió a la conversación que tuvo con Angie luego del polémico live.

“Mi hija me dijo ‘mamita yo la amo’ porque así nos tratamos, yo la amo, le dije ‘hija yo también, pero esa mujer tenía esa espina en su corazón ella quería saber’. Aclaremos también que se aprovechó este tipo de que tenías 17 años primero, porque era canchero, porque era futbolista, eso no se hace. Primero le consultas si es que quieres, voy a tu casa con autorización. No, él llegó de atrevido, mi mamá me dijo necesito que demandes y le dije si es sí, es sí, hasta el final, hasta el final”, afirmó.

“Hasta el final significa si hay que meterlo preso, se mete preso y me dijo que sí. Porque ella dejó a mucha gente con duda que nosotras habíamos recibido dinero, como yo vendiendo a mi hija, si la única que se ha vendido en la vida he sido yo”, continuó.

“Si decidí demandar fue por las mentiras que ella dijo, que dijo que habíamos recibido dinero, que eso es una falta grave, que sus suegros se separaron por culpa mía, al lindo el suegro, tan lindo el hijo. Si pide disculpas y reconoce que es mentira, depongo la demanda”, finalizó.