¿Quién será el galán?: Anita Alvarado dice que tiene sexo con un famoso y que no lo puede “echar al agua”

Anita Alvarado será una de las invitadas a “La Divina Comida”, donde además de referirse al live que hizo en contra de Daniela Aránguiz, se confesó respecto a su situación sentimental.

Sus compañeros le preguntaron si estaba en pareja y Anita contesta: “Yo tengo que enamorarme, así como pam… No me he enamorado todavía, es que me hicieron sufrir tanto o sufrí tanto por una estupidez que finalmente aquí estoy, y si es por sexo bueno tengo como dos, estoy a punto de echar al agua a alguien y no puedo”.

LEE MÁS: “Destruí a mi hija con ese live”: Anita Alvarado se sinceró sobre la polémica transmisión donde habló de Daniela Aránguiz

Esto llamó la atención de todos los presentes, en especial de la diputada Camila Flores, quien le dice que “debe ser alguien conocido si no lo quieres echar al agua”.

“Por eso no puedo, tengo que ser respetuosa”, dijo, por lo que dejó a todos los participantes del programa, como se dice, “metidos”.

El live contra Aránguiz

“Yo Anita Alvarado destruí a mi hija con ese live, la destruí, ¿sabes por qué?, porque tal vez esa mujer toda la vida iba a quedar con la duda, de lo que su esposo le decía que era mentira, pero tarde o temprano todas las verdades salen a la luz”, señaló.

De hecho, desclasificó que la situación la llevó a presentar problemas de salud. “Me entró estrés porque no dimensioné el impacto. Me dio crisis de pánico ver a mi hija que estaba mal, por las redes, porque la gente, Chile es tan complicado, un día está contigo y otro día no está contigo”, aseguró.