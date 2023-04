“¡Déjese de tirar mierda e insultar a la gente!”: Mauricio Pinilla contraataca los dichos del “Pollo” Véliz

La disputa en redes sociales entre Mauricio Pinilla y Leonardo “Pollo” Véliz tomó un tono cada vez más acalorado. Todo comenzó cuando Véliz, ex jugador de Colo Colo, hizo una dura crítica en Twitter contra Pinilla y otros colegas suyos, calificándolos como “seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente en el pensar”.

Aunque la publicación de Véliz fue del mes pasado, Pinilla no se quedó callado por mucho tiempo y esta mañana le respondió con vehemencia: “¡Déjese de tirar mierda e insultar a la gente, caballero! ¡Respeto es una palabra que no existe en su diccionario! ¡Ataques gratuitos no voy a aguantar! ¡Empiece a ubicarse! ¡Yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo!”.

La pelea no se detuvo ahí, ya que Véliz respondió de forma sarcástica: “Al que le venga el sayo que se lo ponga. No sé si entenderá esto. No creo”. Pinilla contraatacó llamándolo “descerebrado” y acusándolo de tirar mierda a todo el mundo sin obtener atención.

Véliz respondió nuevamente, insultando el vocabulario de Pinilla y sugiriendo una falta de neuronas. Sin embargo, finalmente Pinilla lo mandó a acostarse con un breve y contundente comentario: “Ya, caballero, vaya a acostarse”.