“Si te pegan, voy a subir al ring”: Karen Bejarano reconoció que su hijo quiere dedicarse al boxeo profesional

Karen Bejarano reconoció este lunes que si bien a su hijo, Guille, le “encanta la música”, el joven de 16 años decidió dedicarse a la práctica profesional del boxeo.

La mediática figura televisiva aseguró en conversación con pagina7.cl que el menor incluso tiene pensado competir a fines de este año en campeonatos juveniles, donde pueda medirse a otros púgiles de su edad.

El apoyo de Karen Bejarano

“Lo tiene clarísimo. Le encanta la música, pero su pasión es el boxeo. Quiere ser boxeador y seguirlo como algo profesional. Tiene las condiciones. ¿Quién soy yo para frenarlo?”, reconoció Bejarano, quien pese a tener aprehensiones respecto de la naturaleza de dicho deporte, insistió en que debe ser consecuente “con mi estilo de pensar y de criarlo”.

“Siempre he ido en esa parada donde él puede decir lo que siente, lo que quiere, lo que piensa y lo que no, también. Independiente de que me pueda dar mucha pena y nervio que le peguen fuerte en su carita (...) yo le digo: ‘Guillermo, si te pegan, me voy a subir al ring y lo voy a agarrar de las mechas’. Yo le aviso que no respondo”, agregó.

Juan Pedro, Karen y su hijo, Guille. Fuente: Instagram @karenbejaranotv. (Fuente: Instagram @karenbejaranotv.)

La afición de su hijo por este deporte no es nueva, cuenta Karen, quien asume que esa veta deportiva la sacó de su padre, Juan Pedro Verdier, un fanático de las artes marciales mixtas, que además relata peleas de MMA con Gonzalo Egas.

“Lo empezó a practicar hace rato. Partió con karate, después jiu-jitsu y ya cuando le presentaron el box, le encantó. Ahí se quedó y entrena tres veces a la semana con un profesor profesional”, explica Bejarano.

“Él quiere, ojalá a final de año, empezar con torneos que sean de su edad. ¿Quién sabe si el día de mañana tenemos un campeón nacional? Qué orgullo sería. Son decisiones que uno toma. Así como yo en un momento dije: ‘Quiero ser cantante’; y muchos dijeron: ‘Es una vida difícil, en un ambiente que no es el mejor, no es fácil vivir del arte’. Pero uno tiene que ir seguro de lo que quiere y, si él está seguro, yo voy a estar al lado apoyándolo siempre”, reflexionó la cantante, quien reconoció que pese a su felicidad por la vocación de su hijo, quien más lo ha disfrutado ha sido su pareja, Juan Pedro.

“Ese (Verdier) está feliz, porque a él le gustan mucho las artes marciales mixtas y relata peleas de MMA con Gonzalo Egas, así que hace rato le gusta como espectador. Ahora está detrás, también, y está entrenando con el Guille. Me gusta que hagan match padre e hijo, porque es deporte, y eso siempre hace bien”, finalizó.

Karen Bejarano, su hijo Guille, y su esposo, Juan Pedro Verdier. Fuente: Instagram @karenbejaranotv. (Fuente: Instagram @karenbejaranotv.)