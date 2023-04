Fabrizio Copano reveló detalles del tenso encontrón con Gonzalo Valenzuela en Viña del Mar: “Ojo con las cosas que decí”

El comediante chileno, Fabrizio Copano, recordó en un video publicado en su cuenta de YouTube un tenso encuentro que tuvo con el actor Gonzalo Valenzuela en el Festival de Viña del Mar.

El comediante compartió en su cuenta de YouTube su reacción a su presentación en Viña del mar y cada una de las tallas que tiró sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En este contexto, recordó el tenso encuentro que tuvo con Gonzalo Valenzuela, ya que el actor lo encaró por un par de bromas que le lanzó en el certamen. “Tremendo actor”, dijo Copano sobre Valenzuela cuando se refirió a sus risas tras el chiste de la ensalada de Belén Mora.

“De repente llega Gonzalo Valenzuela… Me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora porque debieron ser las cuatro de la mañana. Me dijo: ‘wena’ y me pegó acá, fuerte (en su pecho)”, contó el comediante.

“Hue… te fue la raja, te felicito, pero igual me hue… y todo”, le habría dicho el intérprete nacional. “Dije que erai’ buen actor”, le contestó de vuelta Copano, pero su respuesta al parecer no fue suficiente para Valenzuela. “No soy hue…”, insistió, al parecer, con cara de poco agrado.

Además, reveló que el actor le paró los carros por el chiste que le tiró al cantante “Por qué no te decides”. “Igual ojo con las cosas que decí' porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una ‘personita’ que se puede sentir dañada…”, relató.

Al final del video, Copano se despidió con un caluroso saludo a Gonzalo Valenzuela, aunque aseguró que “da lo mismo”.