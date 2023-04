“Se va a encontrar con una querella”: Mauricio Israel lanzó seria advertencia contra Mario Velasco

Durante la jornada de este lunes en Sígueme y te sigo, Mauricio Israel otra vez se fue contodo contra Mario Velasco. Todo ocurrió cuando se pusieron a hablar de los dichos de Anita Alvarado, quien aseguró que tenía más de una pareja sexual.

Fue ahí que Titi García-Huidobro les preguntó a sus compañeros que “si están solteros, ¿podrían tener dos personas de compañía?”. Acto seguido, Andrés Baile lanzó un llamativo mensaje a Mauricio Israel.

“Tú dirías por ningún motivo tener dos personas a la misma vez, si usted ha descuerado a personas de la farándula”, dijo, en referencia al cuestionamiento del comentarista deportivo en contra del ‘Anfibio’ tras caso de las ‘Arañitas VIP’, en donde el animador de Zona de Estrellas mantuvo romances paralelos con Carolina Mestrovic y Maite Orsini.

“Lo voy a seguir destrozando”

Mauricio Israel tomó dijo “lo que yo no acepto es tener dos personas y que ambas sean el amor de tu vida y que sean tus pololas oficiales”.

Ante esas palabras, saltó el panelista Andrés Baile, quien le contestó “Usted destrozó el otro día a mi amigo Mario Velasco”, a lo cual Mauricio insistió: “Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona”.

En ese momento Andrés expresó: “Lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco”, pero el comentarista depostivo volvió a afirmar: “No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él, porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella”.

Por último, y luego que se le pidiera a Mauricio Israel que explicara sus dichos, el periodista mencionó: “Ve el programa y te vas a dar cuenta, no voy a entrar en detalles. A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) así que no me vengan a decir que es una buena persona”, remató, tal como consigna Página 7.