“No me siento capacitado”: usuarios de redes critican decisión de “Puma” Rodríguez para rechazar a exRojo en “The Voice Chile”

Un gran número de comentarios negativos en redes sociales sumó el cantante venezolano José Luis “Puma” Rodríguez, quien en su más reciente aparición en el programa “The Voice Chile” decidió desechar la opción de integrar a su equipo a una concursante que luego de interpretar la canción “Mi buen amor”, de Mon Laferte, no logró convencer a los cuatro coach del programa de CHV.

Javiera González, exintegrante de “Rojo”, fue la protagonista de la airada reacción de los usuarios de redes sociales, a quienes no les pareció que el “Puma” argumentara no estar “capacitado” para guiar a la artista nacional.

La polémica del “Puma” en The Voice

“Quiero que tú misma dictamines cómo estuviste, y no nosotros. ¿Qué te pareció tu presentación?”, señaló Rodríguez, quien luego de la respuesta de Javiera, quien le aseguró al cantante haberse sentido “súper cómoda” con su presentación, que “fue lo que planifiqué”, motivó la particular justificación del artista.

“No me di vuelta (para elegirla) porque no alcancé. Por otra parte, no me siento capacitado para guiarte, en cuestión de repertorio. La voz está, pero no hubo esa conexión que uno se estremezca por dentro. Escuché a una cantante, bien, una melodía bien, pero no sentí en el alma, que me trajeras algo que me erizara. Lo que llaman ellos ‘el pelómetro’”, afirmó.

Por cierto, y como era de esperar, sus argumentos fueron ampliamente debatidos en redes sociales, donde tanto en Twitter como en Instagram, donde se publicó la presentación de González, el público que disfrutó con la interpretación de la nacional se fue en contra del “Puma”.

“No entiendo cuando el ‘Puma’ dice que no se encuentra capacitado para guiarlos. Entonces. ¿Qué hace ahí? Si su trabajo es ese, guiar a cada concursante, independiente de su estilo musical”; “El ‘Puma’, tremenda trayectoria, pero como coach no ha sido ningún aporte”; “No me di vuelta porque no alcancé, excusa mala”; “El ‘Puma’ no está capacitado para ser coach. Espero no lo consideren más para próximas ediciones. El peor coach que han traído en todas las temporadas de The Voice Chile”; “Definitivamente la peor versión de The Voice. ¡Se han perdido tremendas voces!”; o “El ‘Puma’ nunca se siente capacitado para guiar una voz, jajajá. Pero si se da vuelta cualquiera de los otros, el se da vuelta. ¡Un chiste! O se da vuelta y dice: ‘no sé por qué me di vuelta’. ¡Cómo es esoooo!”, que se multiplicaron en la medida que la publicación se hacía más viral, y que llevaron a que la propia participante decidiera bajarle el hate a Rodríguez en la publicación de Instagram que CHV hizo de su presentación.