“Con eso yo pago mis clases”: participante de “The Voice Chile” reveló que tiene OnlyFans para costear su carrera musical

Este martes se realizó una nueva jornada clasificatoria en el estelar “The Voice Chile”, donde una de sus concursantes, Javiera Torres, no sólo sorprendió por su talento vocal sino porque reveló que se creó una cuenta de OnlyFans para poder costear el pago de sus “clases de canto” y “entrenamiento auditivo”.

Fue en la previa a su presentación en el escenario del estelar de Chilevisión, donde finalmente quedó dentro del grupo de artistas que asesorará la cantante y coach Francisca Valenzuela para participar de la competencia oficial, que la joven de 29 años, oriunda de Maipú, entregó detalles de los motivos que la llevaron a incursionar en la plataforma de contenidos para adultos.

OnlyFans para costear su sueño en “The Voice”

“En la actualidad me dedico a hacer peluquería canina, y, bueno, egresé de teatro, y también estoy entrenando lo vocal. Con lo vocal, específicamente, estoy tomando clases de canto y clases de entrenamiento auditivo. La música es mi objetivo y yo sé que para hacer música, en Chile, hay que invertir”, inició Javiera, quien en su camino a consolidar su carrera musical conversó con su actual pareja la opción de abrir una cuenta en OnlyFans para costear su sueño artístico.

“Hay que invertir en clases, hay que invertir en producción, en imagen. Entonces, cunde pero no cunde como quisiera, entonces después me abrí el OnlyFans. Lo decidí, lo conversé con mi pareja y me apoyó, y el concepto es modelo y cosplay”, agregó la aspirante de “The Voice”, quien no se hizo mayores dramas ante posibles cuestionamientos a su participación en la plataforma erótica.

“El estilo de mis fotos es cosplay, erótico, sexy, y a veces de mí misma con lencería. Sí, es un súper buen ingreso tener un OnlyFans. Pero igual es bueno, porque con eso yo pago mi clases y, en realidad, ese es el objetivo de mi OnlyFans”, señaló.