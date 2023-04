“Estoy yendo a un terapeuta”: Jajá Calderón llegó a llorar recordando los “3 combos” que le pegó Claudio Reyes

Juan Luis Jajá Calderón lloró al recordar los combos que le propinó su colega Claudio Reyes hace unas semanas en una supuesta reunión de amigos comediantes.

El humorista fue invitado al programa Not News (Vía X), que conduce Nicolás Larraín, donde además reveló que los golpes que recibió le hicieron perder un diente y algo de auto estima, porque además confidenció que tuvo que buscar atención psicológica para superar lo que le pasó, “Estoy yendo a un terapeuta”.

¿Por qué le afecta tanto?

El comediante reveló que los combos que recibió le dolieron claramente, pero más apenado quedó al sentir que ninguno de los 16 supuestos amigos que el sentía tener, hicieron algo cuando la gresca comenzó.

“Todos se rieron y me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Y todos se miraron”, confesó

Ahí se quebró, porque dio a entender que simplemente sintió que la amistad que el pensaba tenía de hace años con sus colegas no era tal.

De hecho, también le preguntaron cuál era el chiste que hizo que llevó a Reyes a pegarle y Jajá lo contó sin problemas. “Imagínense pagar $200 mil por una moneda de $500 mal acuñada. Entonces dije ‘los errores en La Moneda se pagan caro”, fue la polémica talla que hizo al exCharly Badulaque levantarse y pegarle sin pensarlo dos veces.

“No es un tema que me agrada mucho”, dijo el humorista, agregando que en los años que conoce a Claudio Reyes jamás había tenido un problema. “Más me incomodó porque Claudio hizo un ‘live’ donde dijo que poco me pegó”, explicó evidentemente apenado.

Ahora puede hablar

Le consultaron también por qué no había dicho esto antes, a lo que Jajá respondió “Qué bueno que ahora puedo tocar el tema. Y no pasaba por lucas, pasaba porque quería sentirme bien”, juró.

Por eso reveló que rechazó ir a “Podemos hablar”, de Chilevisión, donde lo habían invitado, pero él no quería andar dando lástima, ni menos agrandar el tema que ya se había convertido en noticia farandulera.